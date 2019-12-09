Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочую встречу в региональном Министерстве финансов и принял участие в праздновании 85-летия Оренбургской области.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел рабочую встречу с министром финансов Оренбургской области Татьяной Мошковой.

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Парламентарий и региональный министр обсудили широкий круг вопросов, в том числе перспективы работы по установлению специального налогового режима «налог на профессиональный доход» и пути повышения эффективности взаимодействия с федеральным центром для достижения национальных целей и стратегических задач развития страны.

Сенатор принял участие в торжественном мероприятии в честь 85-летия Оренбургской области и 275-летии губернии.

«Оренбуржью есть чем гордиться – богатой историей, ролью в укреплении границ государства российского, культурой и традициями. Но сегодня, отмечая эти значительные даты, мы смотрим в будущее. Наша цель – динамичное развитие региона и максимальное раскрытие его потенциала», – подчеркнул А. Шевченко.

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