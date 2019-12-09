Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подвел итоги проведенной в регионе работы в рамках Года театра в Российской Федерации.

Во Владимирской области в мероприятиях подходящего к завершению Года театра в стране были задействованы все учреждения культуры региона, а также любительские театры. Об этом рассказал представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин. ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области

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По словам сенатора, наиболее крупными мероприятиями стали I Международный фестиваль бэби-спектаклей Театров кукол «Малышок» для детей от 1 года до 5 лет, Межрегиональный фестиваль детского и юношеского творчества «Театр, где играют дети», III Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко».

В прошедшем в регионе I Фестивале Международного союза театральных фестивалей «Театр. Территория единения» приняли участие театры России, Армении, Молдавии, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Эстонии, Литвы, Боснии, Сербии, Германии, отметил парламентарий.

Помимо театральных фестивалей, во Владимирской области прошло множество культурно-просветительских акций, конференций и семинаров, добавил Александр Пронюшкин.

Сенатор сообщил, что в декабре 2019 г. Владимирский областной театр кукол отмечает 50-летие. «Театр кукол олицетворяет доброту, волшебство и веру в чудо, оказывает положительное влияние на формирование личностных качеств юных зрителей», — подчеркнул сенатор, поздравляя коллектив с юбилеем.

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