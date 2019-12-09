Source: Russia – Council of the Federation

Парламентская делегация Социалистической Республики Вьетнам в рамках официального визита в Российскую Федерацию посетила Казань.

Член Комитета СФ по социальной политике, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием Социалистической Республики Вьетнам Виктор Абрамов АбрамовВиктор Семеновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области принял участие во встрече с членами парламентской делегации этой страны, прибывшей в Россию с официальным визитом.

Делегация, которую возглавляет Председатель Национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган, посетила г. Казань.

В. Абрамов принял участие во встрече с членами делегации Национального собрания Вьетнама

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Виктор Абрамов

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В. Абрамов принял участие во встрече с членами делегации Национального собрания Вьетнама

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В. Абрамов принял участие во встрече с членами делегации Национального собрания Вьетнама

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В. Абрамов принял участие во встрече с членами делегации Национального собрания Вьетнама

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В. Абрамов принял участие во встрече с членами делегации Национального собрания Вьетнама

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В. Абрамов принял участие во встрече с членами делегации Национального собрания Вьетнама

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В. Абрамов принял участие во встрече с членами делегации Национального собрания Вьетнама

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В. Абрамов принял участие во встрече с членами делегации Национального собрания Вьетнама

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В. Абрамов принял участие во встрече с членами делегации Национального собрания Вьетнама

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По словам Виктора Абрамова, визит проходит в знаменательное время для развития отношений двух стран. «Во‑первых, 2019 год объявлен перекрестным годом культуры, во‑вторых, в этом году Россия и Вьетнам отметили 25-летие подписания первого двустороннего политического документа — Договора об основах дружественных отношений», — пояснил сенатор.

В этом году Россия и Вьетнам отметили 25-летие подписания первого двустороннего политического документа — Договора об основах дружественных отношений

Парламентарий отметил, что между двумя государствами поддерживается активный политический диалог: ежегодно происходит обмен официальными визитами, договорно-правовая база постепенно подводится под отношения стратегического партнёрства.

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Виктор Абрамов указал на регулярность межпарламентских контактов, строящихся на плановой основе. В парламентах обеих стран образованы группы дружбы.

Касаясь визита делегации Вьетнама в Республику Татарстан, сенатор отметил, что в этом регионе находится большое число вьетнамских граждан, обучающихся, проживающих и работающих здесь. «Татарстан имеет множественные экономические, торговые, культурные и образовательные связи с регионами Вьетнама. Именно по этой причине субъект Федерации стал одним из мест посещения парламентариев из СРВ», — сказал законодатель.

«Вместе с вьетнамскими коллегами мы посетили Агентство инвестиционного развития Республики, Дом дружбы народов Татарстана, где встретились и побеседовали с представителями вьетнамской общины», — сообщил Виктор Абрамов.

В рамках визита делегации в Казань состоялись встречи Нгуен Тхи Ким Нган с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым ИшмуратовМиннираис Минигалиевиччлен Совета Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан и председателем Госсовета Республики Фаридом Мухаметшиным. МухаметшинФарид ХайрулловичПредседатель Государственного Совета Республики Татарстан

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