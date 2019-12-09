В Забайкалье прокуратура добилась повышения размера заработной платы работникам предприятия торговли

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Шелопугинского района Забайкальского края провела проверку по обращению бывшей работницы местного индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере торговли, о нарушении ее трудовых прав.

Установлено, что с января 2019 года работодатель выплачивал 27 своим работникам заработную плату меньше установленного законом минимального размера оплаты труда.

Прокуратура внесла предпринимателю представление с требованием восстановить нарушенные права работников и привести размер их заработной платы в соответствие с установленными требованиями. По инициативе прокуратуры Гострудинспекция привлекла работодателя к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством), наложив на него наказание в виде административного штрафа.

После вмешательства прокуратуры всем работникам, включая заявителя, произведен перерасчет заработной платы на общую сумму около 1 млн рублей.

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