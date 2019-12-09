В Казани состоялась третье совместное заседание профильных комитетов Совета Федерации и Сената Парламента Республики Казахстан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы отмечают, что формат совместных заседаний профильных комитетов верхних палат парламентов России и Казахстана хорошо себя зарекомендовал.

В Казани состоялось совместное заседание Комитета Совета Федерации по международным делам, Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по международным отношениям, обороне и безопасности.

Парламентарии обсудили текущую ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, координацию работы в международных парламентских организациях, инфраструктурное развитие пунктов пропуска на российско-казахстанской границе и вопросы сохранения экосистемы реки Урал.

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Открывая заседание, председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области отметил традиционно интенсивный характер развития взаимодействия, стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана.

«Российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. Этому способствует и диалог между парламентариями двух стран», — подчеркнул Виктор Бондарев.

Российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне

Парламентарий высоко оценил результаты международных встреч и переговоров по сирийскому политическому урегулированию в рамках Астанинского процесса. По его словам, они являются международно-признанным вкладом Казахстана в политическое урегулирование сирийского процесса.

Сенатор указал, что вопросы безопасности становятся одними из главных в российско-казахстанском взаимодействии. «Рост терроризма, экстремизма, незаконной торговли оружием и наркотрафика – это угрозы сегодняшнего дня, кочующие по миру, расширяющие географию своего обитания. С ними нужно бороться сообща. И здесь также важной составлявшей является разработка модельных законодательных актов», — отметил Виктор Бондарев.

Председатель Комитета Сената Парламента Республики Казахстан Мухтар Кул-Мухаммед подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Россией в настоящее время — не просто стратегическое партнерство, а очень добрососедские и доверительные отношения.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области отметил, что формат совместных заседаний профильных комитетов верхних палат парламентов России и Казахстана хорошо себя зарекомендовал в плане «сверки часов» по ключевым темам двустороннего сотрудничества, в том числе в межрегиональной сфере.

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Владимир Джабаров

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Владимир Кожин

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Баир Жамсуев

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Олег Цепкин

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Виктор Бондарев

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан

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По мнению Владимира Джабарова, в условиях непростой ситуации в мировой экономике межрегиональные связи, подкрепленные потенциалом Евразийского экономического союза, будут способствовать устойчивости экономик двух стран государств.

По мнению сенатора, решение задач обеспечения устойчивого роста экономики и повышения благосостояния России и Казахстана невозможно без обеспечения безопасности, без защиты евразийского пространства от международного терроризма, от вмешательства во внутренние дела государств и попыток «раскачать» внутриполитическую ситуацию в интересах внешних игроков.

«На примерах Гонконга, Боливии, Венесуэлы, а ранее – многих стран Ближнего Востока и Украины мы видим результаты этих попыток: везде они привели к подрыву или ослаблению государственности, обрушению экономики, росту преступности. Убежден, что согласованная внешнеполитическая линия наших стран, в том числе на международных парламентских площадках, позволит эффективно противостоять навязываемым нам угрозам. Не могу не выразить признательность Казахстану за понимание и поддержку позиции России в ООН», — заключил парламентарий.

В совместном заседании с российской стороны приняли участие председатель Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области первые заместители председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы и Александр Ракитин, РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия члены Комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев, ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Алексей Орлов ОрловАлексей Маратовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия и Олег Морозов, МорозовОлег Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

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