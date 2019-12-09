В. Круглый провел встречу с профсоюзным активом Орловской области

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы обсуждались вопросы, касающиеся здравоохранения и трудового законодательства.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области в рамках работы в регионе провел встречу с профсоюзным активом области.

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Сенатор рассказал о приоритетах и перспективах деятельности верхней палаты парламента, ответил на ряд вопросов участников мероприятия. В частности, обсуждались темы доступности медицинских препаратов для населения, внедрения бережливых технологий в поликлиниках, улучшения качества диспансеризации, развития паллиативной помощи, решения проблем инвалидов и других категорий граждан.

Владимир Круглый отметил важность встречи с профсоюзным активом области. «Ситуация в каждом регионе своя, и есть вопросы, которые необходимо решать на федеральном уровне. Крайне важно чаще встречаться и обсуждать наболевшие темы, создавать рабочие группы, выходить с инициативами. Ведь именно в таком формате работы можно оперативно отреагировать на имеющиеся проблемы в отрасли, выработать эффективные пути их решения», — отметил парламентарий.

Участники дискуссии коснулись необходимости проведения «регуляторной гильотины» в стране. Сенатор сообщил, что ее целью будет ликвидация устаревших норм, которые лишь создают лишнюю нагрузку на бизнес. «Перечень предлагаемых к признанию не действующими на территории Российской Федерации актов СССР подготовлен с учётом поручения Правительства РФ, предложений федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, юридических лиц и граждан», — сказал сенатор.

Профсоюзные активисты также затронули вопросы оплаты труда. Обсуждались темы возрождения цеховой медицины на предприятиях и создания Аллеи трудовой славы в Орле. Владимир Круглый поддержал эти профсоюзные инициативы, отметив их актуальность. Парламентарий предложил ещё раз встретиться в начале 2020 г. и разработать конкретные предложения к региональной власти, в частности, по открытию центра профессиональных патологий.

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