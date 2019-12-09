Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ приняла участие в церемонии открытия выставки, посвященной подвигу воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в церемонии открытия выставки, посвященной 20-летию подвига бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

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В мероприятии участвовали заместитель Председателя СФ, председатель попечительского совета Фонда «Памяти 6-ой роты» Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области заместитель Председателя СФ, Герой России Юрий Воробьев, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области члены Совета Федерации, а также матери погибших героев, представители военно-патриотических и ветеранских организаций.

«В День Героев Отечества в стенах Совета Федерации мы проводим торжественное открытие передвижной мемориальной Выставки «Аллея памяти 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка». Прошло уже почти двадцать лет, но мы не забываем о героизме воинов, которые в неравном бою в Аргунском ущелье отдали свои жизни, защищая Родину», — сказала Валентина Матвиенко.

Мы не забываем о героизме воинов, которые в неравном бою в Аргунском ущелье отдали свои жизни, защищая Родину

«Вся наша страна, весь наш народ гордится их бесстрашием и героизмом», — подчеркнула Председатель СФ, обращаясь к родным и близким погибших солдат. «В России всегда чтили ратное мужество воинов. Память о подвиге наших воинов будет передаваться из поколения в поколение».

Открытие мемориальной выставки «Аллея памяти», посвященной 20-летию подвига воинов-десантников 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка

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Открытие мемориальной выставки «Аллея памяти», посвященной 20-летию подвига воинов-десантников 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка

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Открытие мемориальной выставки «Аллея памяти», посвященной 20-летию подвига воинов-десантников 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка

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Открытие мемориальной выставки «Аллея памяти», посвященной 20-летию подвига воинов-десантников 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка

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Открытие мемориальной выставки «Аллея памяти», посвященной 20-летию подвига воинов-десантников 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка

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Открытие мемориальной выставки «Аллея памяти», посвященной 20-летию подвига воинов-десантников 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка

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Открытие мемориальной выставки «Аллея памяти», посвященной 20-летию подвига воинов-десантников 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка

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Открытие мемориальной выставки «Аллея памяти», посвященной 20-летию подвига воинов-десантников 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка

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Открытие мемориальной выставки «Аллея памяти», посвященной 20-летию подвига воинов-десантников 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка

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По словам Валентины Матвиенко, передвижная выставка «Аллея памяти 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка» уже начала большой путь по субъектам РФ с тем, чтобы имена героев сохранялись в памяти поколений.

Командующий ВДВ России Андрей Сердюков отметил, что стойкость и мужество, самоотверженность и отвага воинов 6-й роты навечно вписаны в славную летопись наших Вооруженных Сил. «Именами прославленных героев называют улицы городов и поселков. Открывая мемориальную экспозицию, мы не только отдаем дань памяти их подвигу, но подчеркиваем неразрывную связь поколений с героями прошлого».

Почетный гость мероприятия — мама погибшего командира 6-ой роты – председатель правления Фонда «Памяти 6-ой роты» Лидия Евтюхина от имени семей погибших военнослужащих высказала слова благодарности за чуткое отношение и сохранение памяти о погибших сыновьях.

Заместитель председателя ДОСААФ России Леонид Малев отметил, что герои-десантники вписали свою славную страницу в летопись нашего Отечества.

Автором проекта является председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев. Он ознакомил присутствующих на мероприятии с мемориальными экспозициями выставки.

1 марта 2000 года в Чеченской Республике на высоте 776 (в Аргунском ущелье) в ожесточенном бою с боевиками погибла 6-ая рота. В 2020 году исполняется 20 лет с того дня, когда 6-ая рота псковских десантников приняла неравный бой.

Из 90 десантников 6-ой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск погибли восемьдесят четыре человека. Двадцати двум присвоено звание Героев России, двадцати одному из них – посмертно, а шестьдесят три бойца награждены орденом Мужества – посмертно.

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