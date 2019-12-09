Г. Карасин и Е. Алтабаева приняли участие в заседании Ливадийского клуба

Source: Russia – Council of the Federation

В Ялте состоялось второе заседание Ливадийского клуба, приуроченное к 150-летию со дня издания труда Н. Я. Данилевского «Россия и Европа».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняли участие во втором заседании Ливадийского клуба, приуроченном к 150-летию со дня издания труда русского социолога, публициста и геополитика Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа».

Церемония возложения цветов к могиле Н.Я.Данилевского в Форосе

Работа Клуба началась с церемонии возложения цветов к могиле Н.Я.Данилевского в Форосе.

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В ходе заседания, проходившего в Ливадийском дворце-музее (г. Ялта), участники обсудили вопросы консолидации Русского мира, роли России в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества.

Решение о создании Ливадийского клуба было принято 7 декабря 2018 года, тогда же состоялось его первое заседание

Григорий Карасин

«Николай Яковлевич Данилевский создал философский труд, отличный от других подобных произведений того времени. В нем впервые использован цивилизационный подход к историческим процессам», – отметил Григорий Карасин.

Решением Государственного Совета Республики Крым в 2022 году планируются торжественные мероприятия по случаю празднования 200-летия со дня рождения Н.Я.Данилевского.

Григорий Карасин

Решение о создании Ливадийского клуба было принято 7 декабря 2018 года, тогда же состоялось его первое заседание. Клуб был образован под эгидой Государственного совета Республики Крым и по инициативе группы российских ученых, исследователей, общественных деятелей как неформальное объединение для обсуждения актуальных проблем историко-философского плана, связанных с консолидацией Русского мира.

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