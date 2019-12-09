Итоги финала Гран-при по фигурному катанию

Source: Russia Ministry of Sport

С 5 по 8 декабря в Турине (Италия) прошёл финал Гран-при по фигурному катанию, в котором принимали участие по шесть лучших мужчин, женщин, спортивных и танцевальных пар, определившихся по итогам этапов серии Гран-при.

Весь пьедестал почёта в женском одиночном катании заняли россиянки. «Золото» выиграла Алёна Косторная, установившая мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме короткой и произвольной программ (247,59). Серебряным призёром стала Анна Щербакова, бронзовым – Александра Трусова. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла шестое место.

В соревнованиях спортивных пар «бронзу» взяли россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Первые два места в активе китайских дуэтов: Веньцзин Суй и Хань Цун («золото»), Чен Пен и Цзинь Ян («серебро»). Российские пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – четвёртые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – пятые.

В мужском катании победу одержал американец Нэтан Чен с мировым рекордом в произвольной программе (224,92) и по сумме короткой и произвольной программ (335,30). Серебряную медаль завоевал японец Юдзуру Ханю. Бронзовая награда досталась французу Кевину Эмозу. Российский одиночник Александр Самарин стал четвёртым, а Дмитрий Алиев – шестым.

В танцах на льду победили Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции. На второе и третье место судьи поставили американских спортсменов – соответственно Мэдисон Чок и Эван Бейтса и Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Россияне Александра Степанова и Иван Букин – четвёртые, Виктория Синицина и Никита Кацалапов – шестые.

Одновременно с состязаниями взрослых спортсменов прошёл финал Гран-при среди юниоров. Российские спортсмены выиграли восемь медалей. «Золото» завоевали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (спортивные пары), а также Камила Валиева. «Серебро» у Дианы Мухаметзяновой и Ильи Миронова (пары), а также у Андрея Мозалёва. Бронзовыми призёрами стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (пары), Елизавета Шанаева и Девид Нарижный (танцы), Дарья Усачёва, Даниил Самсонов.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских фигуристов и их тренеров с наградами финала Гран-при и желает новых высоких достижений и побед!

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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