И. Умаханов: Для Совета Федерации особое значение имеет укрепление межрегиональных связей с казахстанскими партнерами

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ открыл заседание Комиссии по сотрудничеству между СФ и Сенатом Парламента Республики Казахстан.

В Казани под председательством заместителя Председателя Совета Федерации, сопредседателя от российской части Комиссии по сотрудничеству между СФ и Сенатом Парламента Республики Казахстан Ильяса Умаханова УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан и заместителя Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, сопредседателя от казахстанской части Комиссии Аскара Шакирова состоялось пятнадцатое заседание Комиссии.

Заседание Комиссии по сотрудничеству между СФ и Сенатом Парламента Республики Казахстан

В составе российской делегации – председатель Комитета СФ по обороне и безопасности, заместитель сопредседателя от российской части Комиссии Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин, РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края члены СФ Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области Баир Жамсуев, ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Олег Морозов, МорозовОлег Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан Алексей Орлов, ОрловАлексей Маратовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

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В заседании Комиссии принял участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. МухаметшинФарид ХайрулловичПредседатель Государственного Совета Республики Татарстан

Встреча проходит на фоне хороших результатов экономического сотрудничества, доверительного, активного политического диалога, расширяющихся гуманитарных и культурных связей между Россией и Казахстоном

Ильяс Умаханов отметил, что выбор Казани с одной стороны продолжает практику проведения заседаний в регионах России и Казахстана, а с другой – является признанием значительного опыта, накопленного в Татарстане по вопросам повестки дня и впечатляющих успехов Республики по социально-экономическому развитию, межконфессиональной и межнациональной консолидации общества.

«Встреча проходит на фоне хороших результатов экономического сотрудничества, доверительного, активного политического диалога, расширяющихся гуманитарных и культурных связей между Россией и Казахстоном», — подчеркнул он.

Заседание Комиссии по сотрудничеству между СФ и Сенатом Парламента Республики Казахстан

Участники заседания обсудили развитие межрегионального сотрудничества двух стран, сближение и гармонизацию законодательства в области цифровой экономики, российско-казахстанское взаимодействие в сфере развития межэтнического и межконфессионального диалога, подготовку III Евразийского женского форума.

Ильяс Умаханов выполнил поручение Председателя МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и вручил Председателю Государственного Совета Республики Татарстан Фариду Мухаметшину медаль МПА СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества».

В ходе визита российских и казахстанских сенаторов принял Президент Татарстана Рустам Минниханов. МиннихановРустам НургалиевичПрезидент Республики Татарстан

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