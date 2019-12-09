Л. Бокова: Совет Федерации уделяет значительное внимание вопросам социальной реабилитации инвалидов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела конференцию на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе».

Первый заместитель председателя Комитета Света Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области провела конференцию на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе».

В мероприятии приняли участие члены СФ, представители Министерства труда и социальной защиты, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, федеральных и региональных органов государственной власти, Общественных палат субъектов РФ, благотворительных и медицинских организаций.

Конференция на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе»

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Конференция на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе»

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Конференция на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе»

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Людмила Бокова

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Конференция на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе»

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Ирина Рукавишникова

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Конференция на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе»

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Конференция на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе»

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Екатерина Алтабаева

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Конференция на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе»

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Конференция на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе»

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Конференция на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе»

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Конференция на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе»

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Конференция на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе»

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Конференция на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе»

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Конференция на тему «Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе»

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Людмила Бокова подчеркнула важность задачи повышения доступности медицинской помощи, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Этого можно достичь, в частности, через информатизацию здравоохранения.

Общемировые тенденции, направленные на развитие механизмов защиты инвалидов в системе прав человека, постепенно меняют их статус из получателей социальной и благотворительной помощи на статус независимых лиц

При этом сегодня общемировые тенденции, направленные на развитие механизмов защиты инвалидов в системе прав человека, постепенно меняют их статус из получателей социальной и благотворительной помощи на статус независимых лиц. «Политика государства в отношении этих людей перестает быть исключительно патерналистской. Она всё более признаёт их правоспособность, в том числе в вопросах общественного развития».

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Благодаря совместным усилиям органов государственной власти, общественных организаций и просто неравнодушных людей, положения Конвенции ООН о правах инвалидов находят практическое воплощение в отечественном законодательстве. Изменения затронули вопросы интеграции инвалидов в общественную жизнь, реализации социокультурных гарантий этой категории граждан, отметила сенатор.

«Ещё в 2014 году федеральным законодательством установлены обязанности и полномочия органов власти по обеспечению доступности для инвалидов различных объектов культуры – музеев, архивов, библиотек, кинотеатров и иных учреждений культуры. Кроме того, на безвозмездной основе и без согласия правообладателя разрешено адаптировать произведения для слепых и глухих людей. Также в правовые акты страны внесены изменения, обеспечивающие более широкий доступ инвалидов к услугам в социальной и культурной сфере», — сказала Людмила Бокова.

Сенатор отметила, что совершенствование российского законодательства в целях обеспечения наиболее полной интеграции инвалидов в общество продолжается. В настоящее время разрабатываются законопроекты, направленные на совершенствование механизма квотирования рабочих мест для инвалидов. В ряде регионов будет проведен эксперимент по введению специального механизма установления и исполнения квоты для приема на работу инвалидов.

Предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями (как альтернативный вариант выполнения ими квоты для приема на работу инвалидов, в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида). Подготовлен законопроект, предусматривающий возможность предоставления электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации. Электронный сертификат позволит инвалиду самостоятельно выбирать необходимое ему средство реабилитации.

Людмила Бокова подчеркнула, что исходя из рекомендаций Комитета ООН по правам инвалидов, России предстоит осуществить ряд дополнительных мер для выполнения более широкого объема задач, закрепленных в Конвенции, в частности, в области соблюдения общегражданских прав инвалидов, пресечению всех видов дискриминации по признаку инвалидности.

Совет Федерации уделяет значительное внимание вопросам социальной реабилитации инвалидов. «Правовое обеспечение данной сферы обсуждается в рамках деятельности Совета по делам инвалидов и мероприятий, проводимых палатой или с участием членов Совета Федерации. Наиболее значимым из них, несомненно, является Форум социальных инноваций регионов, который с 2015 года проводится под патронатом нашей палаты».

В материалах, поступающих к таким мероприятиям из субъектов Российской Федерации, содержится значительный объем информации о практической реализации социокультурной реабилитации инвалидов. Она обобщается, а предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере используются в законотворческой работе, отметила парламентарий.

Член Комитета СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области проинформировала об опыте региона в обсуждаемой сфере. Она сообщила, что во многих субъектах РФ, в том числе в Ростовской области, реализуется проект «Особенное детство», в рамках которого оказывается социальная поддержка детям-инвалидам, их родителям и законным представителям. «Мы подготовили справочник о мерах социальной поддержки этим категориям, Он объединяет большое количество информации, начиная от порядка проведения медико-социальной экспертизы, основные государственные гарантии, которые положены, вопросы, касающиеся образования. В том числе инклюзия, социальная защита семей с детьми-инвалидами».

«Мы пошли на такой шаг, потому что не все семьи знают том, на что они имеют право и как это право может быть реализовано». В дальнейшем планируется создать электронный ресурс на базе этого сборника.

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