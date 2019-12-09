Л. Глебова: Взаимодействие Совета Федерации и Общественной палаты РФ способствует активизации гражданского общества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, полномочный представитель Совета Федерации в Общественной палате РФ Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики приняла участие в пленарном заседании ОП.

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Сенатор сообщила, что в связи с назначением Валерия Фадеева в октябре этого года на пост главы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, члены Общественной палаты избрали нового секретаря. Им стала заслуженный юрист РФ, руководитель Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, заместитель секретаря ОП РФ Лидия Михеева.

Взаимодействие между государственной властью и общественными институтами дает возможность увидеть позиции общественности по отношению к госполитике

Поздравив нового секретаря, Любовь Глебова подчеркнула важность налаживания партнерских взаимоотношений между государственной властью и институтами гражданского общества. «Взаимодействие между государственной властью и общественными институтами дает возможность увидеть позиции общественности по отношению к госполитике как на уровне страны, так и на уровне региона», – сказала парламентарий.

Любовь Глебова приняла участие в пленарном заседании Общественной палаты РФ

При этом сенатор выразила надежду, что сотрудничество Совета Федерации и Общественной палаты будет способствовать появлению площадок для встречи активистов и представителей государственной власти, на которых будет вестись выработка различных решений и анализ происходящего.

От имени Совета Федерации Любовь Глебова вручила награды членам Общественной палаты РФ. За большой вклад в развитие парламентаризма медалью «Совет Федерации. 25 лет» награждены секретарь ОП РФ Лидия Михеева, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие институтов гражданского общества и активную общественную деятельность Благодарности Совета Федерации удостоены заместитель секретаря ОП РФ Сергей Орджоникидзе, председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор, председатель Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Винер-Усманова.

За большой вклад в экспертно-правовое обеспечение взаимодействия Общественной палаты РФ с палатами Федерального Собрания РФ Почетной грамотой и нагрудным знаком награжден руководитель Аппарата ОП РФ Павел Андреев.

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