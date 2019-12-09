Source: Russia – Council of the Federation

Основные направления развития Арктической зоны России обсудили на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее.

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми принял участие в IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

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Сенатор выступил модератором «круглого стола» на тему «Ключевые точки роста качества жизни: развитие арктических муниципальных образований», а также пленарного заседания «Регионы как ключевые участники развития арктической зоны РФ».

По словам Дмитрия Шатохина, форум является ключевой площадкой по обсуждению и решению актуальных вопросов развития Арктики при участии государственного сектора, гражданского, научного сообщества и международных групп участников. «От слаженности работы государства и общества зависит реализация ключевых направлений развития Арктики. Сегодня наша задача совместно разработать действенные механизмы поддержки этих территорий, укрепления экономического потенциала, увеличения показателей уровня жизни населения».

Важным вопросом, по мнению сенатора, остается развитие транспортной инфраструктуры северных территорий.

Он пояснил, что положительная динамика в этом вопросе уже прослеживается. В настоящее время Министерство транспорта России проводит работу по развитию арктической транспортной инфраструктуры в рамках государственных программ, в том числе с привлечением частных инвестиций. «На примере своего региона могу отметить строительство и реконструкцию участков автомобильной дороги Сыктывкар – Усинск – Нарьян-Мар. К 2026 году дорогу планируется передать в федеральное подчинение, что, несомненно, помогло бы развитию Республики».

Также большой блок вопросов форума был посвящён проблемам развития местного самоуправления в арктических субъектах. Здесь, по словам Дмитрия Шатохина, необходимо предусмотреть в государственных документах, которые определяют развитие Севера на ближайшие годы, нормативные решения по субсидированию расходов органов местного самоуправления северных моногородов на оплату коммунальных услуг за пустующие квартиры. Проработать вопрос обнуления ранее выданных бюджетных кредитов северным моногородам и ряд других предложений, которые будут способствовать финансовой стабильности северных муниципалитетов.

В форуме приняли участие руководители исполнительных органов северных субъектов России, представители профильных органов, курирующие вопросы развития Арктической зоны страны, общественные организации, международные делегации.

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