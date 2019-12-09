Source: Russia – Council of the Federation

Открывшийся в сентябре этого года в Челябинске мультимедийный исторический парк стал уже двадцатым по счету в России, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в ходе поездки в регионе посетил мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» в г. Челябинске.

Сенатор осмотрел экспозиции «Рюриковичи» и «Романовы», особо отметив, что на них особое внимание уделяется истории Южного Урала.

Челябинский исторический парк, открывшийся в сентябре этого года, – двадцатый подобный парк в России

Парламентарий напомнил, что Челябинский исторический парк, открывшийся в сентябре этого года, – двадцатый подобный парк в России. Он является частью единого экспозиционного комплекса, имеющего свои подразделения по всей стране.

Олег Цепкин посетил мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» в г. Челябинске

По словам Олега Цепкина, это «живой учебник» истории России от древнейших времен до наших дней. Экспозиционные залы охватывают четыре исторических периода: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе (1914 – 1945 гг.)», «Россия – Моя история (1945 – XXI век)». Важнейшие события истории представлены посетителям парка панорамно через использование современных технологий.

«Сегодня эта удивительная экспозиция дает возможность каждому лично прикоснуться к истории нашей страны, к судьбе ее жителей. Она позволяет еще раз осознать, насколько мы богаты своей историей», — подчеркнул сенатор.

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