Подведены итоги финала Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 9 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации по результатам голосования жюри состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

В этом году по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации конкурс организован для молодежи из России, а также других государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка).

Соорганизаторами этого мероприятия выступили компетентные в сфере противодействия коррупции органы государств – участников конкурса.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагалось подготовить социальную антикоррупционную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».

Прием работ осуществлялся с 1 июня по 1 октября 2019 г. на официальном сайте конкурса http://www.anticorruption.life. Всего в рамках конкурса поступило свыше 22 тысяч плакатов и видеороликов.

Лучшие работы конкурсантов, отобранные национальными конкурсными комиссиями государств – участников конкурса, размещены на сайте конкурса в разделе «Работы конкурсантов» (http://www.anticorruption.life/works/).

По итогам голосования членов международного жюри определены победители и призеры конкурса.

В номинации «Лучший плакат»:

I место – работа 19-летнего студента из России Александра Юндина «Коррупцию побеждают люди!»;

II место – работа 22-летней студентки из Армении Воскеат Тадевосян «Стоп коррупция»;

III место – работа 33-летнего видеожурналиста из ЮАР Мофокенга Мотлалепуле «Вместе против коррупции!».

В номинации «Лучший видеоролик»:

I место – работа 26-летней журналистки из Беларуси Кристины Дубатовки «Не бери чужое!»;

II место разделили работы авторов из трех стран: 24-летнего Де’Aнжело Септембера «Вместе против коррупции!» из Южной Африки; 20-летней Анны Саруханян и 22-летней Луизы Мелконян из Армении «Где говорят деньги, там молчит совесть»; а также «Вместе против коррупции: Танго» 19-летних студентов из Китая Шеня Люйкэшена, Лу Цзыи, Цай Юйя, Сина Шутина.

III место – работа 31-летнего Пранава Саксена из Индии «Огненный монстр».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров международного конкурса состоялась в Москве в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 9 декабря 2019 г. – в Международный день борьбы с коррупцией.

Почетные призы вручены финалистам лично Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Яковлевичем Чайкой.

В мероприятии приняли участие иностранные делегации, которые возглавляли Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк, Секретарь Центральной комиссии по бдительности Республики Индия (в ранге Министра) Аниндо Мажамдар, заместитель Генерального прокурора Республики Армения Армен Арутюнян, Директор отдела рекламы Министерства образования Китайской Народной Республики Чень Гохуа, Директор отдела кадровых ресурсов и развития Департамента высшего образования и обучения Южно-Африканской Республики Амос Монейла.

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