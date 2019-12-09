Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#История08.12.2019 12:00

Предвестник знаменитого «рукопожатия в космосе»

Чтобы историческое рукопожатие советских и американских космонавтов по программе ЭПАС (экспериментальная программа «Аполлон-Союз») состоялось, в ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») была проделана огромная работа, в том числе запуск пилотируемого корабля, 45 лет со дня выхода на орбиту которого мы и отмечаем в эти дни.

Старт «Союз-16» с экипажем в составе Анатолия Филипченко (командир) и Николая Рукавишникова (бортинженер) состоялся 2 декабря 1974 года. Это был первый запуск пилотируемого корабля с помощью модернизированной ракеты-носителя 11А511У «Союз-У».

Вскоре после выхода на орбиту космонавты столкнулись с двумя проблемами. Когда они открыли люк в бытовой отсек (БО) и сняли скафандры, сработал сигнал тревоги — на пульте в спускаемом аппарате зажёгся транспарант «Разгерметизация БО». В этой ситуации нужно было срочно закрыть люк в бытовом отсеке и вновь надеть скафандры. Но показания манометра говорили о том, что давление не падает. Оказалось, сигнал был сформирован из-за ошибочных показаний автоматического датчика.

Затем экипаж приступил к сбросу давления до 520 мм рт.ст. Однако после открытия клапана сброса давление в корабле не изменилось. Специалисты ЦУПа выяснили, что клапан закрывает стыковочное кольцо, имитирующее узел «Аполлона». После того, как космонавты дали команду на отведение кольца от стыковочного шпангоута, сброс давления сразу начался. В полёте по программе ЭПАС стыковочное кольцо на АПАСе (андрогинно-периферийном агрегате стыковки), естественно, не стояло, поэтому сбросу давления ничто не мешало.

На 4-м, 17-м и 18-м витках «Союз-16» выполнил манёвры, схожие с теми, что предстояло совершить советскому кораблю в полёте ЭПАС, и вышел на нужную орбиту. Анатолий Филипченко и Николай Рукавишников провели испытания всех новых элементов корабля: стыковочного узла, системы управления движением, системы жизнеобеспечения. Прошли пробные включения новой цветной системы телевидения. В качестве тестового цветного предмета космонавты использовали красный вымпел, подаренный им перед стартом комсомольцами космодрома Байконур.

По программе испытаний стыковочного узла экипаж «Союза-16» несколько раз отводил и вновь подводил стыковочное кольцо без раскрытия фиксирующих защёлок. Параллельно проводились исследования и эксперименты: фотографировалась земная поверхность, велись наблюдения за ростом образцов растений, поведением микроорганизмов и рыбок.

За сутки до посадки проводилось также испытание системы аварийной расстыковки: на АПАС были подорваны пироболты, которые расфиксировали замки узла, а пружинные толкатели отбросили кольцо от корабля (оно сошло с орбиты и сгорело в атмосфере на следующий день). Космонавтам удалось снять момент отстрела кольца на кинокамеру, закреплённую на иллюминаторе верхнего люка бытового отсека.

Даже на этапе спуска экипаж «Союза-16» проводил испытания — проверялось новое теплозащитное покрытие корабля. И ровно 45 лет назад, 8 декабря 1974 года, Анатолий Филипченко и Николай Рукавишников вернулись на Землю, полностью выполнив программу пилотируемого испытательного полёта корабля модификации 7К-ТМ, разработанной для стыковки с «Аполлоном».

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