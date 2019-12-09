Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Прогресс МС-13#МКС#ЦУП09.12.2019 13:36

«Прогресс МС-13» пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» 9 декабря 2019 года в 13:35 мск в штатном режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка «грузовика» осуществлена к стыковочному отсеку «Пирс» российского сегмента МКС.

Сближение грузового корабля с МКС проходило по трёхсуточной схеме. Стыковка выполнялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС в Центре управления полётами и российских членов экипажа — космонавтов Роскосмоса Александра Скворцова и Олега Скрипочки.

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с площадки № 31 космодрома Байконур 6 декабря 2019 года. Весь его автономный полет контролировали специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС.

Корабль «Прогресс МС-13» доставил на Международную космическую станцию около 2,5 тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. Кроме того, «грузовик» доставил новое полотно беговой дорожки БД-2, предназначенной для сохранения физической формы экипажа в условиях невесомости.

Повтор трансляции стыковки

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