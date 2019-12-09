Профильный Комитет СФ поддержал распространение налогового режима для самозанятых на ряд регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание провела первый заместитель председателя Комитета СФ Е. Перминова.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал палате одобрить изменения в закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» о расширении территории проведения эксперимента.

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Заседание провела первый заместитель председателя Комитета СФ Елена Перминова. ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области В мероприятии принял участие заместитель Председателя СФ Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

Среди авторов закона – члены СФ Николай Журавлев, Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики Андрей Епишин. ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области

Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Елена Перминова

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Сергей Рябухин и Николай Журавлев

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Елена Перминова и Сергей Иванов

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ Андрей Епишин, закон направлен на расширение территории проводимого эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В настоящее время эксперимент проводится в четырех субъектах РФ — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

Изменения в закон распространяют эксперимент на регионы-доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Изменения в закон распространяют эксперимент со следующего года на регионы-доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города-миллионники.

Особенности данного режима — упрощенный порядок регистрации без необходимости посещения налогового органа, освобождение от использования контрольно-кассовой техники, комфортные размеры налоговых ставок.

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