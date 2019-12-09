Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии новой региональной магистрали в Волгоградской области.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области принял участие в церемонии запуска движения по автомагистрали в регионе. Новая автодорога протяженностью 18 километров соединила Урюпинский и Алексеевский районы Волгоградской области.

В мероприятии также приняли участие член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков, ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, БочаровАндрей ИвановичГубернатор Волгоградской области спикер Волгоградской областной Думы Александр Блошкин, БлошкинАлександр ИвановичПредседатель Волгоградской областной Думы представители органов исполнительной власти Волгоградской области.

Мы наблюдаем темпы и объемы развития дорожной инфраструктуры в волгоградском регионе, которых не было несколько десятилетий

«Мы наблюдаем темпы и объемы развития дорожной инфраструктуры в волгоградском регионе, которых не было несколько десятилетий. Во многом это стало возможным благодаря слаженной работе региональных властей во взаимодействии с федеральным центром. В ближайшие пять лет запланирована реализация более двухсот дорожных проектов, каждый из которых направлен на то, чтобы повышалось качество жизни волгоградцев», – отметил Николай Семисотов.

Николай Семисотов принял участие в церемонии запуска движения по автомагистрали в регионе. Новая автодорога протяженностью 18 километров соединила Урюпинский и Алексеевский районы Волгоградской области

Автомагистраль, соединившая два района Волгоградской области, на 70 километров сократила путь от одного райцентра в другой. Проект позволяет не только сократить время в пути для населения и служб, но и стал импульсом более плотного взаимодействия между двумя муниципальными образованиями.

«Все это будет содействовать развитию инфраструктуры районов, положительно скажется на экономике и социальной сфере данных территорий», – заключил парламентарий.

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