Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#WorldSkills09.12.2019 17:09

Роскосмос в расширенном составе Национальной сборной России WorldSkills Russia

Оператор станков с программным управлением ПАО «Протон-ПМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Анастасия Башкирцева вошла в расширенный состав Национальной сборной России WorldSkills Russia по компетенции «Токарные работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ)».

Отбор участников происходил с 25 по 29 ноября 2019 года на базе учебного центра Академии DMG MORI в г.Москва, в нем приняли участие более двадцати высококвалифицированных специалистов из разных регионов, где Анастасия была единственной девушкой в своей компетенции.

Напомним, что Анастасия Башкирцева стала победительницей по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» на VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2019 и на Открытом Евразийском чемпионате 2019 по стандартам Worldskills.

Анастасия получит возможность тренироваться в лучших центрах подготовки у высококвалифицированных тренеров, а главное — шанс представить нашу страну на первенстве в Шанхае — мировой столице 46-го чемпионата мира по профессиональному мастерству в 2021 году.

MIL OSI