Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 8 декабря. – При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации состоялся шахматный турнир среди компаний топливно-энергетического комплекса.

В командном первенстве приняло участие тринадцать команд – ПАО “Россети”, ПАО “Т Плюс”, АО СУЭК, ООО “Газпром энергохолдинг”, ПАО “Интер РАО”, ПАО “СИБУР Холдинг”, ПАО “Газпром нефть”, ГК Росатом, ООО “Иркутская нефтяная компания”, АО “СО ЕЭС”, ПАО “ТГК-2”, ПАО “Фортум”, АО «Объединенная энергетическая компания»

В торжественной церемонии открытия принял участие Олимпийский чемпион Андрей Сильнов.

Первое место в командных соревнованиях заняла ПАО «РОССЕТИ», второе место – ПАО «Т Плюс», на третьем месте команда АО «СУЭК».

В личном первенстве победил Илья Паутов (ПАО «Россети»), на втором месте Александр Шорохов (АО «Иркутская нефтяная компания»), на третьем Роман Порошин (ООО «Газпром энергохолдинг»).

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