Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло В Новгородской области в третий раз, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области принял участие в открытии региональной площадки III Всероссийского юридического диктанта в Новгородском государственном университете. Цель мероприятия — проверить уровень правовых знаний граждан.

Сергей Фабричный, возглавляющий региональное отделение Ассоциации юристов России, сообщил, что проверить свои знания по праву в текущем году решили более 600 жителей области. В Великом Новгороде и в районах для этих целей была организована 31 площадка на базе образовательных учреждений. Предложенные вопросы касались юридических понятий, основ Конституции РФ, отдельных отраслей права.

«Диктант помогает понять, какие вопросы в различных сферах правоотношений являются гражданам более понятными, какие вызывают сложности или повышенный интерес. Информация обобщается Ассоциацией юристов России и оформляется в виде рекомендации для органов государственной власти. Это своеобразная обратная связь», — отметил сенатор.

В Новгородской области организаторами диктанта выступили региональное отделение Ассоциация юристов России, правительство Новгородской области, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого.

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