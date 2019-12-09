Т. Кусайко обсудила на приеме граждан в Мурманской области вопросы качества жизни и доступности медицинской помощи

Source: Russia – Council of the Federation

Жители закрытых административных территориальных образований региона нуждаются в социальном и медицинском обеспечении, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион провела приём граждан в г. Снежногорск ЗАТО Александровск.

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«Закрытые административные территориальные образования – не просто стратегически значимые объекты для всей страны, это, в первую очередь, люди, которые там живут и работают», — отметила сенатор.

Жители самого крупного ЗАТО региона обратились к парламентарию с вопросами, касающимися качества жизни и доступности медицинской помощи.

Большинство обращений жителей было связано с отсутствием зубопротезного кабинета в городах Снежногорск и Гаджиево ЗАТО Александровск. «Также люди акцентируют внимание на больших очередях в поликлинике, на невозможности электронным способом записаться к тому или иному специалисту. Остро стоит вопрос дефицита медицинских кадров, как узких специалистов, так и терапевтов», — заявила Татьяна Кусайко.

Сенатор считает, что проблемы привлечения кадров необходимо решать не только на муниципальном уровне. «К тому же все эти вопросы сопряжены с особенностью этих муниципальных образований», — сказала законодатель.

В ходе приёма к парламентарию обратились представители коллектива филиала медико-санитарной части ФМБА России. Они затронули вопросы реорганизации учреждения.

Все обращения граждан были зафиксированы и взяты в работу, подчеркнула Татьяна Кусайко по итогам мероприятия.

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