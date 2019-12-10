А. Турчак провел заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы подготовки научно-преподавательских кадров в сфере национальных и религиозных отношений в образовательных и научных организациях.

Заместитель Председателя СФ Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области провел заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы подготовки научно-преподавательских кадров в сфере национальных и религиозных отношений в образовательных и научных организациях».

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Эффективное решение проблем в тонкой, чувствительной сфере межнациональных отношений во многом зависит от четкого выполнения стратегических задач, сформулированных в Стратегии государственной национальной политики, в Послании Президента России Федеральному Собранию, в «майском» Указе, на заседаниях Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, подчеркнул Андрей Турчак.

Вице-спикер СФ напомнил, что Президент России четко сформулировал стоящие перед страной задачи: «Нам нужно выстроить целостную систему, включая этапы подготовки и переподготовки кадров, необходимых для качественной реализации государственной политики в сфере межнациональных отношений».

Нам нужно выстроить целостную систему, необходимую для качественной реализации государственной политики в сфере межнациональных отношений

Поэтому, уверен парламентарий, содержание образовательных программ должно быть научно проработано и ориентировано на реализацию и дальнейшее совершенствование национальной политики. «Нужно выявлять, анализировать тенденции, прогнозировать возможные сценарии развития событий в этой сложной сфере и вырабатывать предложения».

Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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Андрей Турчак

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Екатерина Алтабаева

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Олег Мельниченко

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Марина Боровская и Алексей Мачнев

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Ольга Старостина

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Виктор Смирнов

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Сергей Цеков и Александр Варфоломеев

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Алексей Мачнев

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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По словам Андрея Турчака, важной задачей является обучение и гражданское воспитание молодого поколения ученых и преподавателей, способных к такой работе. «Для этого нужна надлежащая организация учебно-методического обеспечения подготовки кадров в этой сфере, чтобы были единые основы и направленность всей системы их подготовки».

Обратив внимание на применение модели целевого обучения, как механизма организации подготовки научно-преподавательского состава для всех регионов страны, вице-спикер СФ напомнил, что в прошлом году по инициативе Совета Федерации был принят Федеральный закон, направленный на повышение ответственности всех участников договора о целевом обучении. Им установлены ответственность студента — «целевика» и заказчика, а также обязанность по осуществлению трудовой деятельности в течение, как минимум, трех лет после обучения. Постановлением Правительства РФ утверждены положение о целевом обучении и порядок установления квоты.

«Необходимо посмотреть, кто мог бы выступить заказчиком целевой подготовки кадров для сферы межнациональных и религиозных отношений: Федеральное агентство по делам национальностей, сами вузы, региональные власти или органы местного самоуправления».

Вице-спикер СФ также отметил крайне важный вопрос поддержки молодых ученых. Есть хорошие мероприятия в рамках национального проекта «Наука», направленные на создание условий для научной и преподавательской работы по современным стандартам. Министерство науки и высшего образования РФ делает акцент на послевузовском образовании, чтобы мотивировать молодых специалистов. Ежегодно выделяется 1,5 тысячи грантов по 600 тысяч рублей.

Андрей Турчак считает, что особого отношения требует система подготовки кадров органов государственной власти и местного самоуправления. Он напомнил, в 2018 г. Минтруд России утвердил профессиональный стандарт «Специалист в сфере национальных и религиозных отношений». «Важно иметь понимание как работает этот стандарт на практике, а кроме этого – определить, что дополнительно нужно сделать в вопросах подготовки специалистов как регионального, так и федерального уровня». Опыт показывает, что во многих субъектах сформировался дефицит квалифицированных специалистов для работы по таким направлениям, как адаптация и интеграция мигрантов, противодействие этнорелигиозному экстремизму, добавил законодатель. В частности, в условиях меняющихся миграционных потоков растет число детей мигрантов в школах, что формирует новые требования к педагогам, к администрациям школ и муниципальных образований.

Вице-спикер СФ обратил внимание, что уже несколько лет на всех уровнях работает государственная информационная система мониторинга и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. «Какие бы новации мы ни внедряли, передать последние научные достижения, методики, социологию, лучшие практики коллегам возможно только в едином информационном поле, которое доступно и ученым, и управленцам, и представителям общественных и религиозных организаций», — сказал Андрей Турчак.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области подчеркнул, что важность обсуждаемой темы несомненна. «В условиях динамичных изменений во многих сферах экономической и общественной жизни в России с учётом международного контекста задачи по подготовке кадров учёных, преподавателей и специалистов в сфере национальной политики и религиозных отношений требуют анализа имеющихся проблем и выработки мер по их решению».

Сенатор напомнил, что на состоявшемся 29 ноября текущего года заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям в столице Кабардино-Балкарской Республики были рассмотрены, в частности, вопросы, связанные с подготовкой кадров в этой сфере. Поднят вопрос о совершенствовании системы подготовки педагогических кадров для дошкольного и начального общего образования в области преподавания родных языков и литературы на языках народов Российской Федерации в профессиональных образовательных организациях.

Олег Мельниченко обратил внимание на вопрос о необходимости совершенствования организации целевого обучения педагогических кадров, из числа представителей коренных малочисленных народов Российской Федерации по ряду образовательных программ высшего образования в области родного языка и литературы, культурологического образования.

Законодатель уточнил, что по итогам заседания Президентского совета ожидаются соответствующие поручения главы государства, в реализацию которых нужно будет активно включиться.

Говоря о системности при подготовке кадров, Олег Мельниченко отметил, что необходимо ясное представление о том, у каких органов публичной власти – с разбивкой по регионам и уровням, а также образовательных и научных и других организаций, имеются потребности в кадрах и каких именно кадрах: научно-педагогических работниках, практических специалистах. «Судя по материалам, представленным профильными федеральными органами исполнительной власти по запросу Комитета, на федеральном уровне работой по отслеживанию потребности в кадрах в сфере национальных и религиозных отношений сегодня никто на постоянной системной основе не занимается. Представляется важным организовать эту работу на базе Министерства науки и высшего образования РФ или ФАДН», — сказал сенатор.

По его словам, важно также отметить, что никаких официальных рекомендаций по минимально необходимой численности специалистов в сфере национальных и религиозных отношений для различных органов государственной власти и органов местного самоуправления в настоящее время нет. Все регионы очень разные и обладают существенными особенностями.

Олег Мельниченко сообщил, что при подготовке заседания был сделан запрос в высшие органы исполнительной власти всех субъектов Федерации на предмет наличия потребности у органов государственной власти и органов местного самоуправления в высококвалифицированных специалистах в сфере национальных и религиозных отношений для реализации государственной национальной политики России на соответствующей территории. «Исходя из поступивших к нам из регионов ответов, потребность в таких специалистах имеется, как минимум, в 28 регионах».

Сенатор подчеркнул, что для создания целостной системы подготовки научно-педагогических кадров и практических специалистов в данной сфере предстоит сделать ещё очень многое.

Очень важным вопросом, по его словам, является вопрос об обеспечении на федеральном уровне единого учебно-методического центра подготовки таких кадров – для того, чтобы обеспечить действительно единую политику в плане содержания, направленности и качества подготовки таких кадров. Законодатель предложил проработать вопрос о создании на федеральном уровне на базе одного из ведущих ВУЗов подобного центра, который бы объединил ведущих учёных и высокопрофессиональных специалистов для выработки учебно-методического обеспечения с учётом уже имеющихся наработок. «Причём такой федеральный учебно-методический центр должен работать как научно-экспертная постоянно действующая структура со штатом, включающим ведущих ученых и специалистов-практиков».

Олег Мельниченко считает, что следует рассмотреть вопрос о создании в федеральных округах сети научно-методических центров, занимающихся обеспечением повышения квалификации и компетенций государственных и муниципальных служащих в сфере национальных и религиозных отношений.

«Важно уделить особое внимание практической направленности при разработке учебно-методических материалов. Нам сегодня не хватает не только молодых перспективных ученых и преподавателей, но и, говоря образно, «социальных инженеров», которые могут на основе глубокого системного понимания процессов в сфере национальных и религиозных отношений, вырабатывать оптимальные и эффективные проекты в виде конкретных мероприятий с учётом реальных национальных историко-культурных и демографических особенностей своего региона», — указал Олег Мельниченко.

Сенатор также добавил, что при корректировке действующего плана мероприятий по реализации в 2019 – 2021 гг. Стратегии государственной национальной политики важно предусмотреть включение в него мероприятия по созданию информационного портала в сети Интернет по вопросам государственной национальной политики России.

Олег Мельниченко предложил рекомендовать Министерству науки и высшего образования России совместно с ФАДН рассмотреть вопрос о развитии электронных (дистанционных) форм повышения квалификации государственных и муниципальных служащих с учетом уже упомянутого профессионального стандарта на основе имеющегося положительного опыта такой деятельности ряда ведущих вузов.

В обсуждении приняли участие члены Совета, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, религиозных и образовательных организаций, научного и экспертного сообщества.

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