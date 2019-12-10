А. Чернецкий: Нужно создавать постоянно действующую систему модернизации коммунальной инфраструктуры

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили проблему модернизации коммунальной инфраструктуры, достигшей высокой степени износа.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области провел «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа: законодательные новации и правоприменительная практика».

«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Аркадий Чернецкий

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Сергей Лукин и Андрей Шевченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Павел Тараканов и Сергей Лукин

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Владимир Кравченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Многие из существующих сетей, построенных несколько десятилетий назад, не выдерживают современные нагрузки и не позволяют предоставлять качественные услуги. К примеру, такие сети не в состоянии доставить до крана в квартиру хорошую воду, даже при условии, что все необходимые мероприятия на головных сооружениях водоканала выполнены», — обозначил проблему Аркадий Чернецкий.

Многие из существующих сетей, построенных несколько десятилетий назад, не выдерживают современные нагрузки и не позволяют предоставлять качественные услуги

Сенатор проинформировал, что при подготовке мероприятия был проведен опрос региональных органов власти по проблеме модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры. В мониторинге приняли участие 57 регионов.

«Примерная потребность в финансировании мероприятий по приведению таких объектов в нормативное состояние для некоторых регионов превышает 100 миллиардов рублей. По этой оценке, Красноярскому краю необходимо 189,5 миллиардов рублей. Очевидно, что предоставление таких ресурсов за счет региональных и местных бюджетов фактически невозможно», — подчеркнул парламентарий.

Аркадий Чернецкий отметил, что по информации государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства более половины региональных заявок на предоставление финансовой поддержки в 2019 году направлены на модернизацию объектов систем теплоснабжения и водоотведения с уровнем износа, превышающего 90 процентов.

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«При разработке федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» средний уровень физического износа объектов, включаемых в программу, составил от 50 процентов до 73 процентов», — добавил сенатор.

Он также напомнил, что в стратегии развития отрасли до 2020 года задача по модернизации систем и объектов ЖКХ обозначалась как основной приоритет государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При этом концессия представлялась как единственный приоритетный вариант решения проблемы модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Выполняя эту задачу, региональные и муниципальные органы власти начали передавать объекты коммунальной инфраструктуры в концессию. Однако несоразмерность притока частных инвестиций (2010 соглашений на 2018 год) к потребностям коммунального сектора (общее количество ресурсоснабжающих организаций составляет 26 883 единицы) стала очевидной», — отметил Аркадий Чернецкий.

Задачей настоящего времени сенатор называет формирование долгосрочных механизмов поддержки, развития и повышения инвестиционной привлекательности проектов и программ ЖКХ.

Аркадий Чернецкий обратил внимание на готовящийся в настоящее время проект Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства на период до 2035 года. Также эта задача частично решается через реализацию национальных проектов «Жилье» и «Экология».

Также сенатор отметил необходимость выполнения поручения заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко о разработке подпрограммы по модернизации коммунальной инфраструктуры, достигшей степени износа 60 процентов, в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

По мнению сенатора, сегодня необходимо создавать постоянно действующую систему модернизации коммунальной инфраструктуры, выстраивать ее взаимодействие с программами территориального развития, с программами развития транспортной инфраструктуры.

«Кроме того, необходимо искать новые нетрадиционные подходы для того, чтобы финансировать отрасль», — сказал Аркадий Чернецкий.

По итогам «круглого стола» были сформулированы рекомендации Правительству РФ, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также органам государственной власти субъектов РФ.

С докладом выступила директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Светлана Никонова. В обсуждении приняли участие члены Совета Федерации, представители Счетной палаты РФ, государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, региональных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления.

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