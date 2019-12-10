В Калужской области прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на хищение денежных средств у сотрудника полиции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель прокурора города Калуги Калужской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств с использованием служебного положения).

По версии следствия, в период с декабря 2018 года по январь 2019 года сотрудник полиции обратился к своему знакомому, ранее судимому местному жителю, за помощью.

В свою очередь данный гражданин обратился с просьбой о помощи к другому знакомому. Однако, выполнить обещание указанные лица не собирались, вследствие чего, решили похитить денежные средства у потерпевшего, изначально обратившегося к ним за помощью.

Так, мужчины сообщили сотруднику полиции о возможности оказания ему содействия на благоприятный для него результат проверки за крупное денежное вознаграждение.

Вместе с тем, потерпевший догадался о том, что его, возможно, обманывают и обратился к сотрудникам УФСБ России по Калужской области с указанной информацией.

При передаче денежных средств в размере 600 тыс. рублей мошенники были задержаны.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калужский районный суд г. Калуги.

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