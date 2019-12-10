Source: Russia – Council of the Federation

Накануне проведения Дней Новосибирской области в Совете Федерации сенатор поделился своим видением ситуации в регионе.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области Владимир Лаптев ЛаптевВладимир Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области рассказал о регионе, который он представляет в Совете Федерации.

«Новосибирская область — один из самых интенсивно развивающихся регионов нашей страны, обладающий огромным потенциалом развития и растущей инвестиционной привлекательностью. Говорить о конкурентных преимуществах нашего региона на общероссийском поле можно много: это и выгодное расположение на пересечении важнейших транспортных артерий, развитая транспортная инфраструктура, логистика. Это традиционно сильные позиции в сельскохозяйственном производстве, что наряду с благоприятной экологической обстановкой делает Новосибирскую область одним из сильнейших экспортеров. Это огромный научно-технический потенциал, который интегрирован в экономику региона, что позволяет эффективно развиваться не только промышленному сектору, но и таким социально значимым сферам, как современная медицина, образование, информационные технологии. К нашему опыту прислушиваются, его перенимают другие регионы», — сказал сенатор.

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Владимир Лаптев напомнил, что по всем двенадцати национальным проектам региональные программы в Новосибирской области реализуются успешно, а по многим из них наш регион является пилотным.

Новосибирская область — один из самых интенсивно развивающихся регионов нашей страны

«В качестве примера могу привести нацпроект «Жилье и городская среда»: только в текущем году благоустроены сто семнадцать дворовых территорий и пятьдесят восемь общественных пространств на территории пятидесяти шести населенных пунктов региона. При этом подобная работа велась в регионе с 2017 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот опыт в хорошем смысле перевернул представление людей о городском пространстве и вызвал живой отклик у жителей, которые активно включились в процесс, принимая непосредственное участие в отборе территорий. В итоге только за три года в регионе благоустроено более шестисот объектов – придомовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств. На эти цели направлено из бюджетов разных уровней свыше двух миллиардов рублей», — сообщил сенатор.

Говоря об опыте Новосибирской области в реализации национальных проектов, большие надежды Владимир Лаптев возложил на уже названную в народе «тринадцатым нацпроектом» государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», поскольку значительная часть населения региона проживает именно в сельской местности. «Поэтому один из важнейших приоритетов правительства Новосибирской области – это комплексное развитие села, качественное повышение уровня жизни сельского жителя, а также привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс. Ряд важных региональных программ в этой сфере уже успешно действует, но новый государственный приоритет позволит их более четко скоординировать, и дополнить целевым финансированием».

Как отметил Владимир Лаптев, программа начнет действовать со следующего года, но главные приоритеты уже сегодня четко определены.

«Я часто выезжаю на территории, в районы и вижу картину жизни региона в динамике. Буквально на днях как раз посетил село Нагорное на своей малой родине, в Куйбышевском районе. Это один из первых сельских населенных пунктов района, защитивший свой проект в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Уже в начале года здесь начнется масштабная газификация, которая значительно облегчит жизнь местному населению. Также часть средств программы будет направлена на реконструкцию местного культурно-досугового центра. Однако и помимо новой программы за текущий год силами регионального бюджета здесь велась комплексная работа по решению важных социально-значимых вопросов: сдан в строй после масштабной реконструкции местный детский сад, что позволило практически вдвое увеличить вместимость групп и поднять комфорт содержания детей на совершенно новый уровень. Кроме этого построен уютный парк для досуга детей и взрослых, реконструирован памятный мемориал воинам-землякам. И я хочу сказать, что положительный отклик населения, его активность говорят о том, что мы находимся на правильном пути. Именно из этих малых фрагментов складывается общая картина в регионе и в стране», — подчеркнул Владимир Лаптев.

Важную роль, по мнению сенатора, играет в общей картине административный фактор. «Как человек, отработавший несколько сроков в Законодательном собрании, уверенно заявляю: такой слаженной и эффективной работе всех ветвей власти, как в Новосибирской области, сегодня, пожалуй, может позавидовать ряд других регионов. Успехи Новосибирской области за последние несколько лет только укрепляют меня в этой уверенности», — заключил сенатор.

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