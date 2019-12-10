В. Матвиенко: Развитие стратегического партнерства с Вьетнамом является одним из ключевых направлений внешней политики России

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела встречу с Председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган.

«Развитие стратегического партнерства с Вьетнамом, базирующееся на дружбе, взаимопонимании и взаимном уважении, является одним из ключевых направлений внешней политики Российской Федерации», — сказала Валентина Матвиенко.

Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган

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Галина Карелова и Владимир Джабаров

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Нгуен Тхи Ким Нган

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Сергей Иванов и Алексей Майоров

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган

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Алексей Майоров и Ильяс Умаханов

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган

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Виктор Абрамов и Сергей Иванов

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган

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Брифинг Валентины Матвиенко и Нгуен Тхи Ким Нган

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Она выразила удовлетворение динамикой межгосударственных отношений, многоплановых связей и контактов, в том числе и на парламентском уровне.

Российско-вьетнамские связи развиваются динамично и находятся на подъеме

«Российско-вьетнамские связи развиваются динамично и находятся на подъеме. Сотрудничество высших законодательных органов является неотъемлемой частью всего комплекса двусторонних отношений», — подчеркнула Валентина Матвиенко, положительно отметив работу межпарламентских групп дружбы.

«Мы активно поддерживаем прямые межрегиональные связи России и Вьетнама. Будем способствовать их дальнейшему укреплению».

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В этой связи Председатель СФ предложила вьетнамской стороне обратить особое внимание на перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества с регионами Сибири и Дальнего Востока.

«В следующем году мы будем отмечать 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, другие значимые даты. В рамках перекрестных годов России и Вьетнама намечено много крупных мероприятий, в которых парламентарии и представители двух стран примут активное участие», — сказала Валентина Матвиенко.

В ходе переговоров Председатель СФ и Председатель Национального собрания СРВ обсудили развитие сотрудничества в экономической и инвестиционной, культурной, гуманитарной, образовательной сфере.

Были затронуты вопросы, касающиеся соглашения о взаимных поездках, визовых отношениях.

Председатель СФ предложила усилить контроль за реализацией имеющейся договорной базы, активизировать молодежные контакты, начав с обмена делегациями молодых законодателей. Также она предложила обсудить возможность организации встречи руководителей регионов России и Вьетнама.

Валентина Матвиенко пригласила Нгуен Тхи Ким Нган принять участие в работе третьего Евразийского женского форума.

Нгуен Тхи Ким Нган поблагодарила российскую сторону за организацию визита.

Она отметила возросшую роль России на международной арене, высказалась за дальнейшее развитие российско-вьетнамских торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества, отметила большой вклад Совета Федерации в работу по увеличению квоты для вьетнамских студентов, обучающихся в России.

По итогам переговоров Валентина Матвиенко и Нгуен Тхи Ким Нган сделали совместное заявление, в котором подчеркнули стремление к дальнейшему продвижению взаимодействия между Советом Федерации и Национальным собранием Вьетнама в целях углубления всеобъемлющего стратегического сотрудничества между РФ и СРВ.

Во встрече приняли участие заместители Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием СРВ Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием СРВ Сергей Иванов, ИвановСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Магаданской области заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Русских, РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области член Комитета СФ по социальной политике, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием СРВ Виктор Абрамов. АбрамовВиктор Семеновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области

Делегация Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам находится с официальным визитом в Российской Федерации по приглашению Совета Федерации с 8 по 12 декабря.

Программа визита предусматривает выступление Председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган на пленарном заседании Совета Федерации, встречи с руководством Правительства РФ, Государственной Думы.

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