В Россию из Японии экстрадирован россиянин, осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Японии экстрадировали в Россию гражданина РФ Владимира Золенко.

Приговором Сахалинского областного суда от 10 июня 2011 года, он был осужден по ч. 3 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией), ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Поскольку Золенко скрылся от суда, он был объявлен в розыск.

В январе 2018 года в связи с установлением его местонахождения на территории Японии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который в ноябре 2019 года был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Владимир Золенко доставлен в Москву.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI