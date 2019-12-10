В. Рязанский: Законопроект о расширении списка орфанных заболеваний для федерального финансирования единогласно поддержан в первом чтении

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представил этот документ в нижней палате парламента.

Законопроект, расширяющий список лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний, финансирование которых переведено на федеральный уровень, единогласно поддержан в первом чтении депутатами Государственной Думы. Документ представил один из его авторов, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

Сенатор напомнил, что в прошлом году был принят федеральный закон, который перевел закупки наиболее дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения пяти орфанных заболеваний на федеральный уровень. Из федерального бюджета на эти цели было выделено 10 млрд руб. ежегодно.

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«Впервые с января этого года 1291 пациент, из которых более 1000 детей, гарантированно и на регулярной основе обеспечивается необходимыми лекарствами», — отметил Валерий Рязанский.

Впервые с января этого года 1291 пациент, из которых более 1000 детей, гарантированно и на регулярной основе обеспечивается необходимыми лекарствами

По словам парламентария, для субъектов РФ принятие этого закона стало хорошим подспорьем: средства, которые регионы раньше тратили на обеспечение лекарствами больных орфанными заболеваниями, теперь используются на обеспечение лекарствами других категорий граждан.

«Законопроект, который сегодня поддержали коллеги из нижней палаты парламента, переведёт еще два орфанных заболевания на федеральный уровень – а это 1518 человек, из которых 255 детей», — сообщил Валерий Рязанский. Законопроект поддержало Правительство Российской Федерации. Средства в объеме 2 млрд руб. включены в федеральный бюджет на 2020 г. и последующие годы.

Сенатор указал на необходимость передачи на федеральный уровень финансирования оставшихся 17 орфанных заболеваний, исходя из возможностей федерального бюджета. На эти оставшиеся заболевания необходимо около 24 млрд руб. ежегодно.

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