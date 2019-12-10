Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступит Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам.

В Совете Федерации состоится 470-е заседание.

В начале перед законодателями выступит Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган.

Сенаторам предстоит рассмотреть вопрос о назначении на должность первого заместителя Председателя Верховного Суда РФ и заместителя Председателя Верховного Суда РФ – председателя Дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ.

В повестке дня рассмотрение федеральных законов об ужесточении правил антикоррупционной проверки чиновников, о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Также будут обсуждаться изменения в законы, внесенные членами СФ: об установлении ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, о расширении территории эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых.

В рамках «Правительственного часа» директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин расскажет о реализации Концепции развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В «Час субъекта РФ» перед членами Совета Федерации выступят губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель областного Законодательного Собрания Андрей Шимкив.

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