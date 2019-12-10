Source: Russia – Council of the Federation
Перед сенаторами выступит Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам.
В Совете Федерации состоится 470-е заседание.
В начале перед законодателями выступит Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган.
Сенаторам предстоит рассмотреть вопрос о назначении на должность первого заместителя Председателя Верховного Суда РФ и заместителя Председателя Верховного Суда РФ – председателя Дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ.
В повестке дня рассмотрение федеральных законов об ужесточении правил антикоррупционной проверки чиновников, о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
Также будут обсуждаться изменения в законы, внесенные членами СФ: об установлении ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, о расширении территории эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых.
В рамках «Правительственного часа» директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин расскажет о реализации Концепции развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В «Час субъекта РФ» перед членами Совета Федерации выступят губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель областного Законодательного Собрания Андрей Шимкив.