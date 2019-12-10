Source: Russia – Council of the Federation

Делегацию региона возглавляют губернатор А. Травников и председатель Законодательного Собрания А. Шимкив.

В Совете Федерации 10–11 декабря пройдут Дни Новосибирской области.

Делегацию региона в верхней палате парламента возглавляют губернатор Новосибирской области Андрей Травников ТравниковАндрей АлександровичГубернатор Новосибирской области и председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. ШимкивАндрей ИвановичПредседатель Законодательного Собрания Новосибирской области

С участием представителей органов государственной власти Новосибирской области состоятся расширенные заседания комитетов СФ.

В Комитете СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на примере Новосибирской области обсудят вопросы реализации полномочий субъектов РФ в сферах жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

О проведении II Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирской области в 2020 году речь пойдет в Комитете СФ по международным делам.

На заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поднимут тему развития агропромышленного комплекса и природопользования в регионе.

О реализации социальной политики в Новосибирской области речь пойдет на заседании Комитета СФ по социальной политике.

В Комитете СФ по науке, образованию и культуре состоится разговор на тему развития Новосибирского научного центра (Новосибирского Академгородка) и системы образования Новосибирской области.

Тема модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Новосибирской области, повышения уровня экономической связанности территории РФ станет основной в ходе дискуссии на Комитете СФ по экономической политике.

В рамках заседания СФ состоится «Час субъекта РФ». Губернатор Андрей Травников выступит с докладом на тему «Новосибирская область. Стратегия сибирского лидерства», а председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив сообщит о законодательном обеспечении социально-экономического развития Новосибирской области.

В здании СФ будет работать выставка Новосибирской области.

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