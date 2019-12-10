Source: Russia – Council of the Federation
Делегацию региона возглавляют губернатор А. Травников и председатель Законодательного Собрания А. Шимкив.
В Совете Федерации 10–11 декабря пройдут Дни Новосибирской области.
Делегацию региона в верхней палате парламента возглавляют губернатор Новосибирской области Андрей Травников ТравниковАндрей АлександровичГубернатор Новосибирской области и председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. ШимкивАндрей ИвановичПредседатель Законодательного Собрания Новосибирской области
С участием представителей органов государственной власти Новосибирской области состоятся расширенные заседания комитетов СФ.
В Комитете СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на примере Новосибирской области обсудят вопросы реализации полномочий субъектов РФ в сферах жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
О проведении II Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирской области в 2020 году речь пойдет в Комитете СФ по международным делам.
На заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поднимут тему развития агропромышленного комплекса и природопользования в регионе.
О реализации социальной политики в Новосибирской области речь пойдет на заседании Комитета СФ по социальной политике.
В Комитете СФ по науке, образованию и культуре состоится разговор на тему развития Новосибирского научного центра (Новосибирского Академгородка) и системы образования Новосибирской области.
Тема модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Новосибирской области, повышения уровня экономической связанности территории РФ станет основной в ходе дискуссии на Комитете СФ по экономической политике.
В рамках заседания СФ состоится «Час субъекта РФ». Губернатор Андрей Травников выступит с докладом на тему «Новосибирская область. Стратегия сибирского лидерства», а председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив сообщит о законодательном обеспечении социально-экономического развития Новосибирской области.
В здании СФ будет работать выставка Новосибирской области.