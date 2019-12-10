Source: Russia – Council of the Federation

В Комитете СФ по обороне и безопасности обсудили совершенствование законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел заседание «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ, представители МВД РФ, Министерства транспорта РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Российского Союза Автостраховщиков.

Виктор Бондарев

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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Александр Ракитин

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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Михаил Козлов и Владимир Кожин

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Валерий Куликов

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Михаил Козлов

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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Ольга Ковитиди

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Владимир Кузин

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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Виктор Бондарев

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Александр Михайлов

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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Таймураз Мамсуров

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Олег Королев

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«Значимость вопроса подтверждает ежегодная высокая статистика погибших и пострадавших на дорогах России. Остается высоким количество ДТП с участием детей», — подчеркнул Виктор Бондарев.

Причинами неутешительной статистики по‑прежнему являются недостатки в формировании поведенческой модели на дорогах водителей и пешеходов, управление транспортными средствами нетрезвом виде

По мнению сенатора, причинами такой неутешительной статистики по‑прежнему являются недостатки в формировании поведенческой модели на дорогах водителей и пешеходов, управление транспортными средствами нетрезвом виде, использование мобильных средств связи за рулем, а также изъяны в правовом преследовании правонарушителей.

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Законодатель проинформировал, что на апрель 2020 года в Совете Федерации запланировано проведение «Правительственного часа» на тему «О мерах Правительства Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению смертности на дорогах».

Как заявил Виктор Бондарев, нынешний «круглый стол» должен стать отправной точкой в процессе подготовки этого важного мероприятия.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Владимир Кузин сообщил о находящихся на рассмотрении в Государственной Думе приоритетных законодательных инициативах, затрагивающих вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.

Начальник Федерального казенного учреждения «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России» Дмитрий Митрошин рассказал о научно-методическом и аналитическом обеспечении этой деятельности.

С сообщением также выступил заместитель Директора Департамента государственной политики в области автомобильного и пассажирского транспорта Владимир Луговенко.

По итогам обсуждения проблематики, выработан проект решения, в котором, в частности, содержатся рекомендации, касающиеся организации в субъектах РФ центров по профилактике дорожно-транспортного травматизма, совершенствованию процедуры технического осмотра транспортных средств в России.

Законодатели продолжат мониторинг правоприменительной практики в сфере безопасности дорожного движения.

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