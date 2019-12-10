Source: Russia – Council of the Federation
В Комитете СФ по обороне и безопасности обсудили совершенствование законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел заседание «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».
В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ, представители МВД РФ, Министерства транспорта РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Российского Союза Автостраховщиков.
Виктор Бондарев
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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности
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Александр Ракитин
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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности
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Михаил Козлов и Владимир Кожин
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Валерий Куликов
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Михаил Козлов
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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности
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Ольга Ковитиди
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Владимир Кузин
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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности
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Виктор Бондарев
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Александр Михайлов
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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности
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Таймураз Мамсуров
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Олег Королев
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«Значимость вопроса подтверждает ежегодная высокая статистика погибших и пострадавших на дорогах России. Остается высоким количество ДТП с участием детей», — подчеркнул Виктор Бондарев.
Причинами неутешительной статистики по‑прежнему являются недостатки в формировании поведенческой модели на дорогах водителей и пешеходов, управление транспортными средствами нетрезвом виде
По мнению сенатора, причинами такой неутешительной статистики по‑прежнему являются недостатки в формировании поведенческой модели на дорогах водителей и пешеходов, управление транспортными средствами нетрезвом виде, использование мобильных средств связи за рулем, а также изъяны в правовом преследовании правонарушителей.
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Как заявил Виктор Бондарев, нынешний «круглый стол» должен стать отправной точкой в процессе подготовки этого важного мероприятия.
Заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Владимир Кузин сообщил о находящихся на рассмотрении в Государственной Думе приоритетных законодательных инициативах, затрагивающих вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.
Начальник Федерального казенного учреждения «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России» Дмитрий Митрошин рассказал о научно-методическом и аналитическом обеспечении этой деятельности.
С сообщением также выступил заместитель Директора Департамента государственной политики в области автомобильного и пассажирского транспорта Владимир Луговенко.
По итогам обсуждения проблематики, выработан проект решения, в котором, в частности, содержатся рекомендации, касающиеся организации в субъектах РФ центров по профилактике дорожно-транспортного травматизма, совершенствованию процедуры технического осмотра транспортных средств в России.
Законодатели продолжат мониторинг правоприменительной практики в сфере безопасности дорожного движения.