Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить соответствующий закон.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Заседание провел председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Авторы рассматриваемого закона – Андрей Клишас и депутат Государственной Думы Павел Крашенинников.

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Андрей Клишас отметил, что закон направлен на установление административной ответственности граждан, должностных и юридических лиц за нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента.

Административная ответственность водится в целях реализации изменений в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях совершенствования правового регулирования распространения массовой информации иностранными средствами массовой информации.

Административная ответственность водится в целях реализации изменений в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Комитет СФ также предварительно обсудил предложенные Президентом России кандидатуры — Петра Серкова для назначения на должность первого заместителя Председателя Верховного Суда РФ и Сергея Рудакова на должность заместителя Председателя Верховного Суда РФ – председателя Дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ.

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Андрей Клишас

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Вячеслав Лебедев

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Людмила Бокова и Александр Карлин

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Алексей Александров

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Кандидатуры представил Полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев. В обсуждении участвовал Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев.

Петр Серков, 1955 г. р., имеет высшее юридическое образование, доктор юридических наук, профессор, стаж работы по юридической профессии более 38 лет, с 2009 года по настоящее время – первый заместитель Председателя Верховного Суда РФ.

Сергей Рудаков, 1958 года рождения, имеет высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии и стаж работы в должности судьи – более 36 лет, с 2014 года по настоящее время – заместитель Председателя Верховного Суда РФ – председатель Дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ.

Комитет СФ рекомендовал палате поддержать обе кандидатуры.

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