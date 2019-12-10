Source: Russia Federal Space

#Гонец#Главное10.12.2019 15:17

Кругосветное плавание с судовыми станциями «Гонец»

Учебные парусники Росрыболовства «Седов» и «Крузенштерн» 7 декабря 2019 года вышли из порта Калининграда в кругосветную экспедицию, приуроченную к 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками и 75-й годовщине Победы над фашизмом.

На обоих судах установлены судовые станции «Гонец», которые в автоматическом режиме передают координатные данные парусников на их маршрутах. Для этого используется орбитальная группировка Многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец» (оператор АО «Спутниковая система «Гонец», входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Для отображения треков судов используется модуль картографии Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) Росрыболовства. Все желающие могут в режиме онлайн отследить местоположение судов в обоих полушариях Земли.

Третий парусник экспедиции — «Паллада» — вышел 1 ноября из порта Владивостока. Позднее он присоединится к «Седову» и «Крузенштерну» в южной Атлантике. «Паллада» также оснащена судовым оборудованием «Гонец», которое, уже более месяца исправно передает трек судна в систему мониторинга ЦСМС. Общая длительность экспедиции должна составить более 96 тысяч миль, а ее продолжительность — около года.

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