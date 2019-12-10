Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия и член этого Комитета Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области приняли участие в конференции, посвященной 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Тема мероприятия — «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы».

Конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства

Александр Варфоломеев выступил модератором секции «Молодежь как будущее Союзного государства». Сенатор отметил, что за последние полгода это не первое мероприятие по молодежной тематике, которое проводится с участием Совета Федерации в рамках Союзного государства России и Беларуси.

Особое внимание развитию контактов молодежи уделяется на полях ежегодного Форума регионов наших стран

«Особое внимание развитию контактов молодежи уделяется на полях ежегодного Форума регионов наших стран», — подчеркнул законодатель, напомнив, что летом в Санкт-Петербурге состоялся уже Шестой форум.

По мнению парламентария, молодежная политика должна рассматриваться как стратегическая составляющая российско-белорусских отношений, а органам государственной власти нужно всячески поддерживать проекты по созданию студенческих, научных и творческих молодежных коллективов, организовывать студенческие обмены.

Александр Варфоломеев

Александр Варфоломеев выразил уверенность в том, что повестка сегодняшнего разговора, а также заявленные выступающими темы полностью отвечают запросам времени. «Мы будем говорить об образовании и профессиональном развитии, информационной безопасности, проблемах интеграции и трудовой миграции молодежи. Не обойдем стороной и тему развития молодежного парламентаризма — по линии Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России проводится большая работа», — перечислил сенатор.

Заместитель главы профильного Комитета СФ заявил о необходимости определения роли молодежи в интеграционных процессах, анализе достижений и выработке стратегии дальнейшего сотрудничества молодежи России и Беларуси. В работе секции также принял участие депутат Народного Хурала Республики Бурятия, председатель Комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по международным делам Сергей Дорош.

Александр Варфоломеев выступил модератором секции «Молодежь как будущее Союзного государства»

Владимир Круглый принял участие в работе секции «Социальная политика в Союзном государстве». По словам сенатора, участники секции сошлись во мнении, что, несмотря на совместные достижения в области социальной политики двух стран, у России и Беларуси есть ряд нерешенных вопросов в сфере медицинского обслуживания, создания лекарственных препаратов, природоохранной деятельности, гармонизации Налогового кодекса, совершенствования транспортной инфраструктуры. По мнению законодателя, всем этим и другим проблемам необходимо уделять больше внимания.

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