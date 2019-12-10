Назначен прокурор Магаданской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил старшего советника юстиции Олега Викторовича Седельникова на должность прокурора Магаданской области.

Олег Викторович родился в 1967 году в г. Кургане.

В 1992 году окончил Свердловский юридический институт. Службу в органах прокуратуры начал в 1991 году. В разное время работал следователем прокуратуры Кетовского района Курганской области, старшим следователем, старшим помощником, начальником отдела по надзору за исполнением налогового и таможенного законодательства прокуратуры Курганской области, заместителем, первым заместителем прокурора Курганской области.

В последнее время Олег Викторович занимал должность первого заместителя прокурора Курганской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «290 лет прокуратуре России», медалью Руденко.

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