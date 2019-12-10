Назначен прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил государственного советника юстиции 3 класса Анатолия Николаевича Васильева на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Анатолий Николаевич родился в 1958 году в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

В 1986 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. Службу в органах прокуратуры начал в 1986 году. В разное время работал стажером, старшим следователем Амурской городской прокуратуры Хабаровского края, прокурором Охотского района Хабаровского края, Амурским городским прокурором Хабаровского края, Хабаровским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Хабаровского края, заместителем прокурора Хабаровского края, прокурором Еврейской автономной области.

С мая 2012 г. состоял в должности прокурора Магаданской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», он награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» II степени, Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, медалью Руденко.

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