Назначен Уральский транспортный прокурор

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил государственного советника юстиции 3 класса Александра Владимировича Герасименко на должность Уральского транспортного прокурора.

Александр Владимирович родился в 1963 году в г. Омске.

В 1989 году окончил Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева. Службу в органах прокуратуры начал в 1989 году. В разное время работал следователем, старшим следователем прокуратуры Ленинского района г. Тюмени, заместителем прокурора Калининского района г. Тюмени, старшим следователем следственной части, прокурором Ленинского административного округа г. Тюмени, начальником управления прокуратуры Тюменской области первым заместителем прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместителем прокурора Тюменской области.

В последнее время Александр Владимирович занимал должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «290 лет прокуратуре России», именным оружием, медалью Руденко.

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