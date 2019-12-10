Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#МКС10.12.2019 11:29

Новейший инфракрасный радиометр для МКС

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершил этап разработки и приступил к изготовлению уникальной системы дистанционного зондирования Земли — инфракрасного радиометра высокого разрешения для многоцелевого лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции. Он повысит эффективность мониторинга прогноза развития природных и техногенных катастроф и решения ряда других задач.

Радиометр позволит вести мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, стихийных гидрометеорологических явлений, обнаруживать очаги лесных и подземных пожаров, крупные тепловые выбросы загрязняющих веществ, а также определять влажность почвы, уровень грунтовых вод и вести поиск подземных вод и геотермических источников.

Исполнительный директор Госкорпорации «Роскосмос» по перспективным проектам и науке Александр Блошенко: «Мы рассматриваем наращивание потенциала исследования Земли и космического пространства как одну из приоритетных задач развития программы пилотируемых станций. Сейчас мы готовим сразу несколько новых инструментов для работы на станции. Инфракрасный радиометр высокого разрешения — один из них. Это уникальный прибор, который существенно дополнит объем данных, собираемых нашей группировкой аппаратов дистанционного зондирования Земли».

Новый прибор после установки поможет отслеживать состояние мирового океана и исследовать динамические процессы на акваториях, проводить тематическое картографирование земной поверхности, в том числе геологическое картирование — поиск и идентификацию полезных ископаемых, обнаружение возможных районов газовых и нефтяных месторождений. Он также станет инструментом исследования вулканической деятельности, динамики зон вечной мерзлоты, прогнозирования сейсмической активности, позволит оценивать состояние полигонов промышленных и бытовых отходов и сможет решать многие другие задачи.

По сочетанию основных характеристик радиометр не имеет аналогов среди отечественных и зарубежных инфракрасных систем дистанционного зондирования Земли: при разрешающей способности в 30 метров одновременно в двух инфракрасных диапазонах он обеспечивает полосу захвата в 70 км.

Главный конструктор направления РКС Юрий Гектин: «При разработке радиометра была решена непростая инженерная задача — его габариты обеспечат комфортное и безопасное для космонавтов перемещение через стыковочные люки МКС. При этом он обладает высоким разрешением, оснащен крупноапертурной светосильной оптической системой, совмещенной с механическим прецизионным сканером, спектроделительной системой, а также бортовой электронной системой приема и потоковой обработки больших объемов видеоинформации».

В радиометре будет реализована экспериментальная система трехточечной бортовой эталонной системы калибровки в дополнение к стандартной, используемой на большинстве орбитальных съемочных систем с инфракрасными каналами. Это позволит увеличить радиометрическую точность измерений и тем самым повысить конкурентоспособность целевой информации. Завершение работ по созданию аппаратуры планируется в 2022 году.

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