Source: Russia – Council of the Federation

В преддверии проведения Дней Новосибирской области сенатор рассказал о социально-экономическом развитии региона, который он представляет в Совете Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Владимир Городецкий ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области считает, что регион готов к реализации национальных проектов и задач, которые поставил Президент Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

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«Вовремя представлены все документы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти, разработаны дорожные карты и под контролем губернатора Новосибирской области Андрея Травникова ведется ответственная работа по их реализации», — отметил сенатор.

По его словам, особенностью предстоящего периода является реализация проектов, которые имеют международный масштаб. «Это проведение в 2020 году в Новосибирске II Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС, проведение в 2023 году Международного чемпионата мира по хоккею, реализация приоритетного проекта комплексного развития Новосибирского научного центра (проекта Академгородок 2.0).

В Новосибирской области успешно реализуются планы строительства социальных объектов

«Ключевым участником проекта Академгородок 2.0 является Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ). Вот почему важно для развития крупнейшего нестоличного научно-образовательного комплекса комплексное обновление материально-технической базы НГУ, создание нового уровня технологического оснащения и современной социальной инфраструктуры», — сообщил Владимир Городецкий. Он обратил внимание, что эти планы, перспективы и необходимые меры поддержки были одобрены на заседании Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

«В Новосибирской области успешно реализуются планы строительства социальных объектов, в частности, перинатального центра, волейбольного центра, ФАПов, ведется подготовка к началу строительства семи поликлиник в городе Новосибирске на основе концессионного соглашения», — сообщил сенатор. «Отрадно, что в рамках Дней Новосибирской области поддержано строительство пристройки к детскому корпусу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» на 250 койко мест, а также реконструкция областного центра социальной помощи семье и детям «Морской залив»».

«Успешно реализуется в регионе национальный проект «Безопасные качественные дороги». Важным для жителей области остается переселение из аварийного жилого фонда. Область стабильно удерживает лидирующие позиции в СФО по вводу жилья и находится в десятке лучших регионов страны в данном направлении», — проинформировал Владимир Городецкий.

По его словам, важную роль в росте экономики области занимает агропромышленный комплекс. «Регион полностью обеспечивает свои потребности в молоке, мясе птицы, яйце и зерне, предприятия комплекса чувствуют себя уверенно, с каждым годом возрастает удельный вес в ВРП продукции, произведенной жителями села, поэтому появление государственной программы по комплексному развитию сельских территорий было крайне важно».

«Создаются новые предприятия по переработке сельхозпродукции, осуществляются и совершенствуются меры поддержки АПК на региональном уровне и необходимо, чтобы сохранилось уровень федеральное софинансирование», — сказал Владимир Городецкий.

Сенатор выразил благодарность Совету Федерации за поддержку инициативы проведения Дней Новосибирской области.

«Это побудило Правительство Новосибирской области, Законодательное Собрание еще раз проанализировать, что нужно предпринять для обеспечения более динамичного развития региона и его вклада в экономический рост Российской Федерации. В Новосибирской области есть чем гордиться, предметы для гордости созданы трудом новосибирцев, людьми, любящими свою малую Родину», — заключил Владимир Городецкий.

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