Об установлении дипломатических отношений между Беларусью и Багамскими Островами

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

10-12-2019

9 декабря 2019 г. в Постоянном представительстве Республики Беларусь при ООН в г.Нью-Йорке состоялось подписание Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Содружеством Багамских Островов.

От Беларуси Коммюнике подписал Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков, от Багамских Островов – Постоянный представитель Содружества Багамских Островов при ООН Шейла Кэри.

Справочно: Содружество Багамских Островов занимает одноименную группу островов в Атлантическом океане к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида. Государство включает в себя около 700 островов и 2000 коралловых рифов. Общая площадь – 13,9 тыс. кв. км; население – 385,6 тыс. человек (2018 год); валовый внутренний продукт – 12,8 млрд. долл. США (2018 год). Независимость страны была объявлена 10 июля 1973 г.

После подписания руководители дипломатических миссий Беларуси и Багамских Островов при ООН провели краткую беседу, в ходе которой обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в экономической и политической областях, а также по линии международных организаций.

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