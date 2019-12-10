О. Мельниченко: Мы будем держать на контроле вопросы развития Новосибирской области в сфере жилищного строительства и ЖКХ

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках заседания состоялось также обсуждение вопроса о ходе реализации Постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл».

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел расширенное заседание Комитета СФ на тему «Актуальные вопросы реализации полномочий субъектов Российской Федерации в сфере жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на примере Новосибирской области» в рамках Дней региона.

В заседании приняла участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

1 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

2 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

3 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

4 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

5 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

6 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

7 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

8 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

9 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

10 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

11 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

12 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

13 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

14 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

15 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

16 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

17 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

18 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

19 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

20 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

21 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

22 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

23 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

24 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

25 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

26 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

27 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

28 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

29 из 30

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

30 из 30

В рамках обсуждения первого вопроса выступили губернатор Новосибирской области Андрей Травников ТравниковАндрей АлександровичГубернатор Новосибирской области и первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков.

Андрей Травников подчеркнул, что Дни субъекта РФ в Совете Федерации дают возможность поднять системные вопросы для многих регионов, а также актуальные темы развития Новосибирской области.

Смотрите также

Владимир Знатков рассказал об имеющихся в регионе проблемах, связанных с обеспечением предназначенных для жилищного строительства земельных участков необходимой инженерной инфраструктуры, а также вопросах по модернизации уже имеющейся коммунальной инфраструктуры. Он, в частности, предложил рассмотреть возможность перехода на ресурсный метод ценообразования в строительстве.

Без строительства в полном объеме инфраструктуры в регионах, в том числе дорог, коммуникаций, детских садов и школ, жилищное строительство не будет развиваться

По итогам обсуждения Олег Мельниченко отметил, что без строительства в полном объеме инфраструктуры в регионах, в том числе дорог, коммуникаций, детских садов и школ, жилищное строительство не будет развиваться. Сенатор подчеркнул, что Комитет СФ поддерживает предложения Новосибирской области и будет рекомендовать палате принять за основу проект постановления по итогам Дней субъекта РФ, а после его окончательного принятия будет держать на контроле ход выполнения документа.

В рамках заседания Комитета СФ состоялось также обсуждение вопроса о ходе реализации Постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл». Дни Марий Эл в верхней палате парламента прошли в декабре 2018 г.

По этому вопросу выступил глава Республики Александр Евстифеев. ЕвстифеевАлександр АлександровичГлава Республики Марий Эл Он проинформировал о восстановлении авиасообщения между Москвой и Йошкар-Олой, о реконструкции перинатального центра в столице Республики (его планируется завершить в течение двух лет). Губернатор отметил важность реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Йошкар-Олы, что будет способствовать увеличению пассажиропотока в другие субъекты Федерации.

В дискуссии принял участие член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов. МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл

Олег Мельниченко подчеркнул, что вопрос реализации Постановления СФ по Республике Марий Эл находится на постоянном контроле профильного Комитета СФ, по ряду вопросов идет постоянное взаимодействие с соответствующими министерствами и ведомствами.

В заседании приняли участие члены Совета Федерации, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства культуры России, Минтранса России, Минобороны России, субъектов Российской Федерации.

MIL OSI