Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное10.12.2019 14:07

Партия двигателей РД-181 передана заказчику

В НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 6 декабря 2019 года представителями американской компании Orbital Sciences Corporation были подписаны формуляры на очередную партию из четырех товарных двигателей РД-181.

В течение трех дней до передачи двигателей представители компании-заказчика проводили их внешний осмотр, проверку запасных частей, инструментов и принадлежностей, а также сопроводительной документации. Данная приемка РД-181 является второй в 2019 году. В ближайшее время двигатели будут подготовлены и отправлены компании-заказчику.

Жидкостный ракетный двигатель РД-181 разработан и производится НПО Энергомаш в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital Sciences Corporation. Двигатель предназначен для установки на американские ракеты-носители Antares.

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