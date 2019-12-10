Source: Russia Federal Space

#ВНИИЭМ#Главное#Метеор-М10.12.2019 09:30

Программа летных испытаний «Метеор-М» № 2-2 завершена

7 декабря 2019 года состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний космических комплексов с повесткой дня «О завершении лётных испытаний космического комплекса „Метеор-3М“ с космическим аппаратом „Метеор-М“ № 2-2».

Успешный запуск спутника «Метеор-М» № 2-2 осуществлен с космодрома Восточный 5 июля 2019 года. Это четвертый аппарат из серии спутников гидрометеорологического космического комплекса «Метеор-3М». Летные испытания космического аппарата проводились в соответствии с программой летных испытаний. В ходе испытаний проверены все служебные системы и целевая аппаратура, а также проведена ее калибровка. Программа летных испытаний выполнена в полном объеме.

Заслушав и обсудив в соответствии с повесткой заседания доклады представителей организаций промышленности и тематических заказчиков об итогах летных испытаний, Госкомиссия рекомендовала государственному заказчику использовать космический комплекс «Метеор-3М» со спутником «Метеор-М» № 2-2 для решения целевых задач.

Гидрометеорологический аппарат «Метеор-М» № 2-2 разработан и изготовлен Корпорацией «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») совместно с кооперацией в рамках Федеральной космической программы России по заказу Роскосмоса. Он предназначен для оперативного получения глобальной гидрометеорологической информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую обстановку, с целью обеспечения судоходства в полярных районах, а также для работы в составе спутниковой системы «КОСПАС».

В настоящее время в Корпорации «ВНИИЭМ» ведутся работы по созданию еще двух гидрометеорологических аппаратов серии «Метеор-М», которые войдут в состав космического комплекса «Метеор-3М».

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