Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги! Дамы и господа!

Я в целом присоединяюсь к тому, что здесь было сказано сегодняшними участниками переговоров.

Принят итоговый совместный документ, в котором подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, подчёркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта.

Участники переговоров приветствовали разведение сил и средств на трёх пилотных участках, об этом уже коллеги только что сказали. Это действительно и по нашим оценкам важный шаг на пути дальнейшей деэскалации ситуации на юго-востоке Украины и обеспечению всеобъемлющего прекращения огня. Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации.

Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями.

В первую очередь, речь идёт о внесении в Конституцию страны, изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса и, в конечном итоге, придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях, о которых я упомянул в начале, начать работу над внесением в его текст поправок, прежде всего связанных с имплементацией так называемой «формулы Штайнмайера». Не следует затягивать и с выполнением других обязательств, а именно об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке страны.

В ходе переговоров поддержана идея подготовить обмен между сторонами конфликта удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных».

Важный момент: необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для скорейшего, без многочасовых очередей прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне. Вот мы разговариваем о крупных проектах и о гуманитарных вопросах – давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут, и все наши договорённости должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас.

В конечном итоге, я считаю и мы так оцениваем, работа была очень полезной. Я хочу поблагодарить господина Президента Макрона за его инициативу, за то, что и он, и канцлер ФРГ уделяют так много внимания этому вопросу, который как бы не входит в прямой круг их обязанностей, но исходят из того, что это важно для всех нас – и для Украины, и для России, да и для наших соседей в Европе. Мы очень благодарны им за то, что они уделяют этому столько внимания и прикладывают столько усилий, чтобы достичь окончательного урегулирования. Со своей стороны Россия будет делать всё для того, чтобы внести свой посильный вклад в эту работу.

Благодарю вас за внимание.

Стенограмма пресс-конференции будет опубликована.

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