Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 10 декабря 2019 года в Университете прокуратуры Российской Федерации состоялась научно-практическая конференция «Особенности противодействия преступности в субъекте Российской Федерации (на примере Центрального федерального округа): от теории к практике».

Работу конференции открыли заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев и ректор учебного заведения Оксана Капинус.

На пленарном заседании конференции с докладами выступили начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Кабалоев, прокурор города Москвы Денис Попов, прокурор Тверской области Сергей Лежников, прокурор Тульской области Роман Прасков и заведующий отделом научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации доктор юридических наук, профессор Виктор Меркурьев.

В конференции приняли участие прокурор Калужской области Александр Гулягин и прокурор Рязанской области Иван Панченко.

Работа конференции продолжилась на секционных заседаниях под руководством прокуроров субъектов Российской Федерации и научно-педагогических работников Университета прокуратуры Российской Федерации. На заседаниях секций обсуждались вопросы противодействия экономической и организованной преступности, коррупции, экстремистской деятельности и терроризму, преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, компьютерной информации, в миграционной и других сферах.

По итогам конференции руководители секционных заседаний торжественно вручили участникам дипломы за лучшие доклады на секциях.

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