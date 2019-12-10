Состоялся Четвёртый открытый форум прокуратуры Московской области, посвященный вопросам защиты социальных прав инвалидов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 10 декабря 2019 года, под председательством прокурора Московской области Сергея Забатурина состоялся Четвёртый открытый форум прокуратуры области, посвященный вопросам защиты социальных прав инвалидов.

В мероприятии приняли участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, Главный федеральный инспектор Московской области Александр Петухов, первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв, министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, заместитель управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Ольга Сидорова, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Микаилова, работники прокуратуры, представители общественности и СМИ.

Открывая форум, Сергей Забатурин обратил внимание участников на то, что данный формат предполагает «живую», открытую дискуссию по таким чрезвычайно важным направлениям в сфере соблюдения прав инвалидов, как создание безбарьерной среды для их беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, а также обеспечения их необходимыми средствами реабилитации.

Прокурор подчеркнул, что первоочередная задача всех уполномоченных органов обеспечить надлежащую и эффективную правовую защиту граждан с ограниченными возможностями здоровья.

С докладом о состоянии законности в рассматриваемой сфере выступил первый заместитель прокурора области Валерий Войнов отметив, что мерами прокурорского реагирования в текущем году восстановлены права более полутысячи инвалидов и престарелых.

Во втором полугодии 2019 года прокуратурой области проведена проверка исполнения федерального законодательства в Московском областном региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации.

По итогам проверки выявлено около 600 нарушений закона, в связи с чем внесено 73 представления об их устранении. В суды предъявлено 90 исков на сумму более 8 млн рублей, большая часть из которых в настоящее время рассмотрена, требования прокуроров удовлетворены. По материалам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела.

Итоги проверки в ноябре 2019 года обсуждены на заседании коллегии прокуратуры Московской области, выработаны конкретные меры, направленные на усиление и активизацию работы на данном направлении.

В ходе надзорной деятельности прокурорами области выявляются факты нарушения прав инвалидов при осуществлении мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктур.

Коммерческими организациями, а также государственными и муниципальными учреждениями не всегда соблюдаются требования о выделении бесплатных мест для парковки транспортных средств инвалидов, в том числе около объектов социальной инфраструктуры. По-прежнему имеют место факты отсутствия пандусов, поручней и иных вспомогательных приспособлений.

В ходе форума до сведения общественности также были доведены результаты деятельности органов государственной власти региона, контрольно-надзорных органов.

Представители общественных организаций и объединений, выступавшие на форуме в качестве экспертов, подробно рассказали о своей деятельности, активно задавали вопросы по заявленной тематике и вносили предложения.

Завершая мероприятие, прокурор области отметил, что состоявшийся форум позволил его участникам обменяться мнениями по целому ряду вопросов, имеющих ключевое значение для успешного решения важной государственной задачи, какой является защита социальных прав инвалидов.

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