Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное10.12.2019 20:20

Школьники, открывшие остров, познакомились со сферой космических профессий

Возможно ли открыть новый остров на уже так хорошо изученной Земле? – школьники Михайлов Павел и Ильин Никита из села Шоршелы Чувашской республики доказали, что можно. Остров обнаружили, изучая географические карты и сравнивая эти данные с космическими снимками дистанционного зондирования Земли за последние 10 лет. В результате школьниками был открыт новый арктический остров, который был образован в результате таяния ледника у одного из мысов архипелага Новая Земля. Размер острова составил 110 Га, самая узкая ширина 20 метров, а самая широкая часть достигает 108 метров.

Совершенное открытие позволило юным исследователям совместно с их наставником – студентом 1 курса Московского авиационного института Артемом Макаренко, познакомится ближе с ракетно-космической отраслью. Команда первооткрывателей нового острова была приглашена в Научный центр оперативного мониторинга Земли (АО «НЦ ОМЗ» – входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Специалисты центра наглядно показали школьникам процесс обработки снимков, полученных с данных космических аппаратов типа «Электро-Л», «Метеор-М», «Ресурс-П», «Канопус-В», используя различные виды и режимы космической съемки в оптическом диапазоне спектра, а также как происходит процесс приема информации со спутника. По результатам совершенного открытия ребятам будет предложено дальнейшее сотрудничество с Госкорпорацией «Роскосмос» и предприятиями рактено-космической отрасли в рамках участия в профориентационных и образовательных проектов, что в перспективе позволит первооткрывателям получить возможность обучения по целевому набору для дальнейшей работы в отрасли.

Также ребятам удалось пообщаться с лётчиком-космонавтом, Героем России Федором Юрчихиным, который не только познакомил их с особенностями проведения съемок в открытом космосе с международной космической станции (их общее количество достигает 150 тысяч штук после каждой космической экспедиции), но и пояснил почему открытый остров нельзя было увидеть с борта МКС.

Знакомство с историей отечественной космонавтики продолжилось в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ и в Мемориальном музеи космонавтики, на базе которых располагается масштабная экспозиция, посвященная достижениям отечественной космической отрасли, копии борта международной космической станции и станции МИР, которые школьники изучили с особым интересом.

MIL OSI