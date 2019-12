Valsts prezidents: ģimene ir nozīmīgs posms dzimtā, paaudzē un visā tautā

Source: President of Latvia in Latvian

10. decembrī Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti rīkoja svinīgu Ziemassvētku pasākumu, lai tiktos ar 18 ģimenēm no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām un kopīgi iedegtu svētku egli Rīgas pils pagalmā.

Egles iedegšanas pasākumā piedalījās katra novada labākās, stiprākās, kuplākās un radošākās daudzbērnu ģimenes, tai skaitā remigrējušās ģimenes un ģimenes, kurās ir aizbildnībā esoši bērni un audžubērni, par kurām Valsts prezidents saņēma atsauksmju vēstules no novadu pašvaldībām.

Valsts prezidents un A. Levites kundze tikās ar Kazerovsku ģimeni no Priekuļu novada, Masaļsku ģimeni no Ērgļu novada, Edvarda Dunnes un Elīnas Dergačas ģimeni no Smiltenes novada, Briežu ģimeni no Gulbenes novada, Ingusa Strupiša un Artas Dēdeles ģimeni no Saulkrastu novada, Jefremovu ģimeni no Kandavas novada, Turku ģimeni no Rīgas, Kājiņu ģimeni no Carnikavas novada, Bogdanoviču ģimeni no Ilūkstes novada, Maksimovu ģimeni no Krāslavas novada, Polniju ģimeni no Kārsavas novada, Zaikovsku ģimeni no Balvu novada, Gata Brēdiķa un Ramonas Rolles ģimeni no Pāvilostas novada, Siseņu ģimeni no Priekules novada, Neju ģimeni no Saldus novada, Būmertu ģimeni no Jelgavas, Gabrānu ģimeni no Jaunjelgavas novada un Helvigu ģimeni no Rundāles novada.

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna ģimenēm

Labdien, mīļie bērni!

Labdien vecāki, vecvecāki, onkuļi un tantes, visi klātesošie!

Gan es, gan mana kundze priecājamies jūs visus tik kuplā skaitā redzēt šeit, Rīgas pilī, kas ir vecākā ēka Rīgas pilsētā, sākta celt, kad tika dibināta Rīga. Turpinot tradīciju, mēs pēc šī sarīkojuma iesim lejā un Rīgas pils laukumā iedegsim svētku egli.

Šeit, Rīgas pilī, šodien ir pulcējušās Latvijas dižģimenes no Latgales, Zemgales, Vidzemes un Kurzemes – no visiem Latvijas novadiem. Ir jauki redzēt tik daudz bērnu kopā ar saviem vecākiem. Tas vienmēr ir iedvesmojoši. Ģimene ar bērniem apliecina dzīvības nepārtrauktību un turpinātību. Katra ģimene ir viens posms ne tikai dzimtā, bet arī paaudzē un visā tautā.

Ikdiena ģimenei, kurā ir vairāki bērni, nav viegla un vienkārša. To zinu pats no savas pieredzes, jo esmu uzaudzis daudzbērnu ģimenē.

Ģimene veido sabiedrības pamatu. Stipra ģimene pastāv, neraugoties uz materiālām vai cita veida grūtībām. Ģimenes Latvijā – un dižģimenes it īpaši – ir pelnījušas lielāku valsts un sabiedrības uzmanību un atbalstu. Gan materiālā, gan attieksmes ziņā, jo bērni, kā mēs zinām, ir mūsu valsts pastāvēšanas jautājums. Tātad sabiedrības attieksme pret ģimeni nozīmē arī attieksmi pret valsti.

Mūsu demogrāfijas politika ir jāpilnveido. Es vienmēr par to atgādinu un arī turpināšu atgādināt. Tā ir mūsu kopēja lieta un atbildība.

Un tomēr jāatzīst, ka vairāki nosacījumi Latvijā ir ievērojami draudzīgāki nekā citviet Eiropā. Iespēja saņemt apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājumu un vecāku pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam ir augsti vērtējama, jo tā nebūt nav visur (mēs faktiski Eiropā esam priekšgalā). Tāpat ne visur Eiropā bērnam mūsdienās ir iespēja dzīvot zaļā zemē, kur ir labs gaiss, tīrs ūdens un saikne ar dabu. Savi plusi mums jāapzinās un vienlaikus jādomā, kā šos plusus padarīt vēl lielākus.

Noteicošais ikvienā ģimenē ir cieņpilnas attiecības, mīlestība un siltums. Ģimenē iemācās cits citu atbalstīt un par citu pastāvēt. Laba gaisotne, labvēlīgums ietekmē un veido jauno cilvēku, un dod drošības sajūtu tālākajai dzīvei.

Šodien līdz ar dižģimenēm mēs godināsim arī ģimenes, kas no dzīves ārvalstīs atgriezušās Latvijā. Es pateicos jums par šo pieņemto lēmumu savu dzīvi turpināt Tēvzemē. Lai jums šeit labi veicas! Jūs esat vajadzīgi un vienmēr gaidīti Latvijā.

Latvija mūsdienās vairs nav tikai ģeogrāfiska telpa, bet tā ir kopīgu ideju un domu telpa. Tehnoloģijas un mobilitāte ļauj saglabāt saiknes, arī dzīvojot ārpus Latvijas. Tomēr agrāk vai vēlāk gandrīz ikviens apjauš – savu identitāti, savu patību pilnībā realizēt un izjust svešā zemē ir samērā grūti; to vislabāk var izdzīvot paši savā zemē.

Cienījamās mammas un godājamie tēvi, rītdienas Latvija sēž jums blakus vai klēpī.

Paldies par jūsu ikdienas pūliņiem, pašaizliedzību un ziedošanos savas ģimenes un bērnu labā! Paldies arī vecmāmiņām un vectētiņiem, tantēm un onkuļiem, atsaucīgiem kaimiņiem, skolotājiem un bērnudārzu audzinātājiem! Paldies par mūsu tautas un valsts gaitas turpinātājas – Latvijas jaunās paaudzes – audzināšanu!

Kopā ar dzīvesbiedri mēs jums novēlam lielu mīlestību, izturību, daudz enerģijas un spēka, un skaistus gandarījuma mirkļus!

